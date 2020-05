Chủ tịch HĐTV và TGĐ VEC vi phạm nghiêm trọng, phải xem xét kỷ luật

Ngày 3/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát đi thông cáo về kỳ họp thứ 44 vừa diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/4.



Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và một số cá nhân. Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã vi phạm Quy chế làm việc và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, để nội bộ Lãnh đạo Tổng Công ty mất đoàn kết nghiêm trọng.

Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và trong quản lý, khai thác các tuyến đường cao tốc, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Mai Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên VEC.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, ông Mai Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và ông Trần Quốc Việt, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy.

Ông Trần Văn Tám, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, ông Nguyễn Văn Nhi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc và ông Lê Quang Hào, Đảng ủy viên, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

“Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và các ông nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Tổng Công ty, đến mức phải xem xét kỷ luật”, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận.

Trước đó, ngày 27/6/2019, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan.

Ngày 14/11/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người liên quan vụ án gồm Nguyễn Tiến Thành (nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi), Hà Văn Bình (nguyên Giám đốc gói thầu số 7, Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi), Phạm Đình Phú (Phó tổng giám đốc Công ty Phương Thành, Giám đốc Ban điều hành gói thầu số 5) và Nguyễn Thành An (thành viên Cienco 1, Phó giám đốc Ban điều hành gói thầu số 7).

Các bị can trên cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 298 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Mới đây, ngày 18/2/2020, Bộ Công an cho biết Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế đã khởi tố thêm 5 bị can phụ trách các gói thầu thi công dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can bị khởi tố bao gồm Vũ Như Khuê (nguyên Giám đốc gói thầu số 1), Quản Trọng Tuấn (nguyên Giám đốc gói thầu 3B), Nguyễn Quốc Hải (nguyên Giám đốc gói thầu số 6), Phan Khánh Toàn (nguyên Giám đốc gói thầu số 4) và Phan Ngọc Thơm (Phó giám đốc gói thầu số 2 và 3B).

Tháng 11/2018, bộ GTVT và cục Cảnh sát hình sự - bộ Công an đã nhận được đơn tố cáo của ông L.T.D. (cán bộ ban DLDA đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi) tố cáo ông Mai Tuấn Anh, Chủ tịch HĐTV VEC về những sai phạm xảy ra tại VEC. Để làm rõ những nội dung tố cáo theo quy định của pháp luật, bộ GTVT đã ban hành quyết định số 1645/QĐ-BGTVT về việc thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập đoàn xác minh nội dung tố cáo đối với ông Mai Tuấn Anh. Ngày 1/2/2019, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có kết luận thanh tra về nội dung tố cáo đối với ông Mai Tuấn Anh, Chủ tịch HÐTV và các tổ chức, cá nhân của Tổng công ty Ðầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Trong kết luận thanh tra, Bộ GTVT khẳng định, nội dung tố cáo "VEC chỉ định nhà đầu tư các trạm dừng nghỉ trái luật trên một số tuyến cao tốc" là có cơ sở. Chủ tịch HÐTV ký hợp đồng với các nhà đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ không thông qua đấu thầu là chưa đúng quy định của Luật Ðấu thầu và Luật Ðầu tư. Trách nhiệm chính thuộc về Chủ tịch HÐTV, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các cá nhân, tổ chức tham mưu,... Bộ GTVT kiến nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xử lý trách nhiệm đối với nguyên Chủ tịch HÐTV, thành viên HÐTV để xảy ra sai sót do ban hành nghị quyết, ký hợp đồng với các nhà đầu tư trạm dừng nghỉ không thông qua đấu thầu. Ðồng thời, kiến nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo VEC xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tham mưu ban hành nghị quyết và ký hợp đồng với các nhà đầu tư.