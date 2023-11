Chủ tiệm vàng Phúc Hằng bị truy nã…liên quan vụ án buôn lậu vàng “khủng”

Tối 14/11, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án "Buôn lậu” xảy ra tại tỉnh Tây Ninh, TP HCM và các địa phương liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 47 ngày 22/10/2022.

Bị can Đặng Thị Thanh Hằng

Ngày 2/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Đặng Thị Thanh Hằng (SN 1960) - Chủ tiệm vàng Phúc Hằng Nơi ở tại 104 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Tuy nhiên, bị can Đặng Thị Thanh Hằng đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu. Ngày 11/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án theo quy định tại Điều 16, Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Trong trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa, sẽ bị điều tra, truy tố và xét xử.

Trước đó, ngày 28/9/2022, Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP HCM và Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ qua biên giới Việt Nam - Campuchia.

Bộ Công an cho biết, đây là đường dây buôn lậu rất lớn, diễn ra trong thời gian dài, liên quan đến nhiều đối tượng, trên nhiều tỉnh, thành phố; với thủ đoạn thiết lập đường dây khép kín, thu mua gom ngoại tệ (USD) từ Việt Nam chuyển qua Campuchia mua vàng để mang về Việt Nam tiêu thụ.

Kết quả phá án bước đầu đã làm rõ, riêng trong 02 ngày 27 và 28/9/2022, đường dây này đã nhập lậu 198 kg vàng; xác định được đối tượng chủ mưu cầm đầu, vận chuyển, tiêu thụ. Đến nay đã thu giữ 103 kg vàng, hơn 2,8 triệu USD và 26,7 tỷ đồng (VNĐ); các phương tiện, thiết bị, vật chứng liên quan…