Vận chuyển trái phép 19kg vàng từ Campuchia về Việt Nam: Loạt vụ buôn lậu khủng

Vận chuyển trái phép 19kg vàng từ Campuchia về Việt Nam: Ngày 18/8, Công an An Giang cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam 5 đối tượng về hành vi Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới". Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 25/7, qua công tác nắm tình hình, nghi vấn hoạt động liên quan việc vận chuyển trái phép hàng hóa qua lại tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, Ban Giám đốc Công an An Giang đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ chia thành mũi tổ chức mật phục bắt giữ đối tượng. Các lực lượng trực thuộc Công an An Giang khống chế và mời hai đối tượng Hồ Văn Sơn và Nguyễn Hoài Tâm (cùng trú tại huyện An Phú) về làm việc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều thỏi vàng và nữ trang với tổng trọng lượng khoảng 19kg. Nguyễn Tấn Phong sau đó cũng đã ra đầu thú. Tiếp tục khám xét nơi ở của các đối tượng, công an tỉnh còn thu giữ nhiều thỏi kim loại màu vàng và nữ trang với tổng trọng lượng khoảng 14kg. Buôn lậu 3 tấn vàng qua cửa khẩu: Ngày 24/6, người phát ngôn Bộ Công an - Trung tướng Tô Ân Xô xác nhận, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn tại tỉnh Quảng Trị. Theo thông tin ban đầu, đường dây nêu trên do Nguyễn Thị Hóa (đánh dấu x) ở Quảng Trị cầm đầu với thủ đoạn vận chuyển vàng từ Lào qua biên giới về Việt Nam. Kết quả đấu tranh chuyên án bước đầu xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa cùng đồng phạm tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị). Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Buôn lậu và Trốn thuế xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý, Công ty CP vàng Phú Cường và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thị Hoá và 17 đối tượng về tội Buôn lậu. (Ảnh minh họa) Hai ngày chuyển gần 200kg vàng qua biên giới: Tháng 9/2022, Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP HCM và Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ qua biên giới Việt Nam - Campuchia. Kết quả bước đầu xác định, riêng hai ngày 27 và 28/9, đường dây trên đã nhập lậu 198kg vàng. Bộ Công an xác định, đường dây trên rất lớn, diễn ra trong thời gian dài, liên quan đến nhiều đối tượng, trên nhiều tỉnh, thành phố. Thủ đoạn của các đối tượng thiết lập đường dây khép kín, thu mua ngoại tệ từ Việt Nam chuyển qua Campuchia mua vàng về Việt Nam tiêu thụ. (Ảnh minh họa) Khám xét ô tô thu giữ hàng chục kg vàng: Ngày 20/1/2022, lực lượng công an Tây Ninh kiểm tra xe ô tô do Đào Mạnh Cường điều khiển chở Trần Thị Ánh Loan di chuyển qua địa phận huyện Bến Cầu. Qua khám xét, công an phát hiện trên xe có một túi xách chứa 25 kg vàng thỏi, 2 kg vàng nữ trang, 84 miếng vàng 9999 và 1,2 tỷ đồng tiền mặt. Cùng thời điểm này, công an cũng kiểm tra ô tô do Trần Châu Chánh Trực điều khiển, phát hiện 29 kg vàng thỏi. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ số vàng trên. Mở rộng điều tra, công an đã tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng là Tuấn, Hiếu và Ngọc. (Đối tượng buôn lậu bị bắt giữ) Cũng tại An Giang, trùm buôn lậu Mười Tường được biết đến với phạm vi hoạt động và thời gian thực hiện hành vi buôn lậu kéo dài. Mười Tường tên thật là Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, trú An Giang), được biết đến với vai trò cầm đầu các vụ vận chuyển 51 kg vàng, 470.000 và 200.000 USD. Đầu tháng 7/2021, hàng trăm cảnh sát thuộc Công an tỉnh An Giang đồng loạt khám xét 15 cửa hàng kinh doanh vàng và nhà ở của một số đối tượng có liên quan đến đường dây buôn lậu của Mười Tường tại TP Châu Đốc, huyện An Phú. Tại các địa điểm khám xét, công an đã thu giữ khoảng 36 kg vàng, 1,27 triệu USD, hơn 1,7 tỷ đồng, nhiều thiết bị điện tử, cùng các tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng và của các nghi can liên quan đến Mười Tường. Tháng 11/2022, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Đầu năm 2023, Mười Tường bị TAND tỉnh An Giang xử phạt 14 năm tù khi cầm đầu đường dây buôn lậu đường cát. >>> Xem thêm video: Nữ tiếp viên thành “mồi” tóm gọn kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu

Vận chuyển trái phép 19kg vàng từ Campuchia về Việt Nam: Ngày 18/8, Công an An Giang cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam 5 đối tượng về hành vi Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới". Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 25/7, qua công tác nắm tình hình, nghi vấn hoạt động liên quan việc vận chuyển trái phép hàng hóa qua lại tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, Ban Giám đốc Công an An Giang đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ chia thành mũi tổ chức mật phục bắt giữ đối tượng. Các lực lượng trực thuộc Công an An Giang khống chế và mời hai đối tượng Hồ Văn Sơn và Nguyễn Hoài Tâm (cùng trú tại huyện An Phú) về làm việc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều thỏi vàng và nữ trang với tổng trọng lượng khoảng 19kg. Nguyễn Tấn Phong sau đó cũng đã ra đầu thú. Tiếp tục khám xét nơi ở của các đối tượng, công an tỉnh còn thu giữ nhiều thỏi kim loại màu vàng và nữ trang với tổng trọng lượng khoảng 14kg. Buôn lậu 3 tấn vàng qua cửa khẩu: Ngày 24/6, người phát ngôn Bộ Công an - Trung tướng Tô Ân Xô xác nhận, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn tại tỉnh Quảng Trị. Theo thông tin ban đầu, đường dây nêu trên do Nguyễn Thị Hóa (đánh dấu x) ở Quảng Trị cầm đầu với thủ đoạn vận chuyển vàng từ Lào qua biên giới về Việt Nam. Kết quả đấu tranh chuyên án bước đầu xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa cùng đồng phạm tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị). Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Buôn lậu và Trốn thuế xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý, Công ty CP vàng Phú Cường và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thị Hoá và 17 đối tượng về tội Buôn lậu. (Ảnh minh họa) Hai ngày chuyển gần 200kg vàng qua biên giới: Tháng 9/2022, Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP HCM và Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ qua biên giới Việt Nam - Campuchia. Kết quả bước đầu xác định, riêng hai ngày 27 và 28/9, đường dây trên đã nhập lậu 198kg vàng. Bộ Công an xác định, đường dây trên rất lớn, diễn ra trong thời gian dài, liên quan đến nhiều đối tượng, trên nhiều tỉnh, thành phố. Thủ đoạn của các đối tượng thiết lập đường dây khép kín, thu mua ngoại tệ từ Việt Nam chuyển qua Campuchia mua vàng về Việt Nam tiêu thụ. (Ảnh minh họa) Khám xét ô tô thu giữ hàng chục kg vàng: Ngày 20/1/2022, lực lượng công an Tây Ninh kiểm tra xe ô tô do Đào Mạnh Cường điều khiển chở Trần Thị Ánh Loan di chuyển qua địa phận huyện Bến Cầu. Qua khám xét, công an phát hiện trên xe có một túi xách chứa 25 kg vàng thỏi, 2 kg vàng nữ trang, 84 miếng vàng 9999 và 1,2 tỷ đồng tiền mặt. Cùng thời điểm này, công an cũng kiểm tra ô tô do Trần Châu Chánh Trực điều khiển, phát hiện 29 kg vàng thỏi. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ số vàng trên. Mở rộng điều tra, công an đã tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng là Tuấn, Hiếu và Ngọc. (Đối tượng buôn lậu bị bắt giữ) Cũng tại An Giang, trùm buôn lậu Mười Tường được biết đến với phạm vi hoạt động và thời gian thực hiện hành vi buôn lậu kéo dài. Mười Tường tên thật là Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, trú An Giang), được biết đến với vai trò cầm đầu các vụ vận chuyển 51 kg vàng, 470.000 và 200.000 USD. Đầu tháng 7/2021, hàng trăm cảnh sát thuộc Công an tỉnh An Giang đồng loạt khám xét 15 cửa hàng kinh doanh vàng và nhà ở của một số đối tượng có liên quan đến đường dây buôn lậu của Mười Tường tại TP Châu Đốc, huyện An Phú. Tại các địa điểm khám xét, công an đã thu giữ khoảng 36 kg vàng, 1,27 triệu USD, hơn 1,7 tỷ đồng, nhiều thiết bị điện tử, cùng các tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng và của các nghi can liên quan đến Mười Tường. Tháng 11/2022, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Đầu năm 2023, Mười Tường bị TAND tỉnh An Giang xử phạt 14 năm tù khi cầm đầu đường dây buôn lậu đường cát. >>> Xem thêm video: Nữ tiếp viên thành “mồi” tóm gọn kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu