Bà trùm Mười Tường xảo quyệt trong điều hành đường dây buôn lậu vàng

Cuối tháng 11/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ban hành kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. (Ảnh: Lao Động) Theo kết quả điều tra bổ sung, sáng 30/10/2020, theo chỉ đạo của Hạnh, Phạm Tấn Lộc cùng Võ Văn Trung, Trần Văn Hải và các bị can khác nhận hàng trăm ngàn USD của các tiệm vàng Vân An, Kim Ngọc Mai và tổ chức vận chuyển qua Campuchia. Đáng chú ý, rạng sáng cùng ngày, các bị can khác cũng thực hiện giao, nhận số tiền lên đến 3,2 triệu USD của tiệm vàng Trương Hưng để mua vàng lậu từ Campuchia về. (Ảnh: Người lao động) Tiền được gom về tập kết ở nhà Hạnh, Lộc và Lê Thị Bạch Vân tiến hành kiểm đếm số lượng USD của từng tiệm vàng rồi báo lại cho Phấn và Hạnh để Phấn đi thu tiền công vận chuyển của các tiệm vàng. Sau đó, Lộc, Vân, Hải, Trung, Nguyễn Hữu Phước mang tiền đến phủ thờ Nguyễn Mai của gia đình Hạnh. Để tránh lẫn lộn, các tiệm vàng và cá nhân đều có ký hiệu nhận biết riêng như “Vh” - tiệm vàng Trương Hưng, “VI” - tiệm vàng Trương Liêm, “số 9” - tiệm vàng Vân An, “số 2” - tiệm vàng Kim Ngọc Mai, “KK” là ký hiệu của Trịnh Kim Ba và Dương Công Cường. (Ảnh: Vietnamnet) Khoảng 7h30 cùng ngày, Minh cùng Lộc, Hải, Phước dùng ghe vận chuyển USD sang Campuchia giao cho ông Tuốt, bà Hía và bà Pha Na (người Campuchia). Sau khi giao tiền xong, Lộc ở lại Campuchia chờ nhận vàng. Theo sự chỉ đạo của Nguyễn Hoàng Út, các đối tượng cố tình chạy ghe tốc độ cao qua chốt để lực lượng liên ngành chặn bắt, kiểm tra nhằm thăm dò tình hình, chuẩn bị cho việc vận chuyển vàng lậu về Việt Nam. Lúc này, Út cũng ở khu vực biên giới canh đường. (Ảnh: Vietnamnet) Đến trưa, Út điều khiển ghe đến khu vực cột mốc 263/2 gặp Lộc nhận ba bao vàng. Sau đó, Út chạy đến cặp vào bờ sát đường Tuy Biên để Hải, Minh, Phước, Trung vận chuyển vàng lên xe. Lúc này, lực lượng công an phát hiện vây bắt được Hải cùng tang vật là gần 51kg vàng 99,99%). Sau đó, những người liên quan đã ra đầu thú. (Ảnh: Công an TP HCM) Quá trình điều tra vụ án, Lộc khai, trước ngày cơ quan công an bắt vụ 51 kg vàng khoảng 3-5 ngày, Lộc có nhận 200.000 USD từ tiệm vàng Trương Liêm đem sang Campuchia giao cho ông Tuốt. Còn Phấn có nhiệm vụ đến tiệm vàng Trương Liêm nhận 100 USD tiền công vận chuyển mang về đưa cho Hạnh. (Ảnh: Kinh Tế Đô Thị) Cơ quan CSĐT nhận định đây là đường dây buôn lậu có tính chất chuyên nghiệp, được tổ chức chặt chẽ, có nhiều đối tượng tham gia. Trong đó có cả các đối tượng người Campuchia, hoạt động xuyên suốt, liên tục nhiều năm liền trên tuyến biên giới, ngay cả thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng chưa bị cơ quan nào phát hiện, điều tra, xử lý. (Ảnh: Người lao động) Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, bí mật, xảo quyệt, qua nhiều trung gian, tầng nấc, có sự phân công vai trò cụ thể, sử dụng tiếng lóng khi giao dịch để đối phó với lực lượng chức năng. Ở những khâu quan trọng như giao nhận USD, vàng với các tiệm vàng, các bị can chủ mưu, cầm đầu chỉ phân công cho các đối tượng trung thành. Các bị can là chủ tiệm vàng ít trực tiếp giao nhận, chủ yếu chỉ đạo nhân viên thực hiện. CQĐT nhận định hành vi của các bị can đã trực tiếp xâm hại đến trật tự quản lý kinh tế, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương nên cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Về vai trò, CQĐT xác định Hạnh là chủ mưu, cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển USD, vàng qua biên giới Việt Nam Campuchia cho các đối tượng buôn lậu. (Ảnh: Pháp luật TP HCM) >>> Xem thêm video: Đồng Tháp: Hai Công an bị nhóm nghi buôn lậu đánh trọng thương. Nguồn: ĐTHĐT.

Cuối tháng 11/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ban hành kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. (Ảnh: Lao Động) Theo kết quả điều tra bổ sung, sáng 30/10/2020, theo chỉ đạo của Hạnh, Phạm Tấn Lộc cùng Võ Văn Trung, Trần Văn Hải và các bị can khác nhận hàng trăm ngàn USD của các tiệm vàng Vân An, Kim Ngọc Mai và tổ chức vận chuyển qua Campuchia. Đáng chú ý, rạng sáng cùng ngày, các bị can khác cũng thực hiện giao, nhận số tiền lên đến 3,2 triệu USD của tiệm vàng Trương Hưng để mua vàng lậu từ Campuchia về. (Ảnh: Người lao động) Tiền được gom về tập kết ở nhà Hạnh, Lộc và Lê Thị Bạch Vân tiến hành kiểm đếm số lượng USD của từng tiệm vàng rồi báo lại cho Phấn và Hạnh để Phấn đi thu tiền công vận chuyển của các tiệm vàng. Sau đó, Lộc, Vân, Hải, Trung, Nguyễn Hữu Phước mang tiền đến phủ thờ Nguyễn Mai của gia đình Hạnh. Để tránh lẫn lộn, các tiệm vàng và cá nhân đều có ký hiệu nhận biết riêng như “Vh” - tiệm vàng Trương Hưng, “VI” - tiệm vàng Trương Liêm, “số 9” - tiệm vàng Vân An, “số 2” - tiệm vàng Kim Ngọc Mai, “KK” là ký hiệu của Trịnh Kim Ba và Dương Công Cường. (Ảnh: Vietnamnet) Khoảng 7h30 cùng ngày, Minh cùng Lộc, Hải, Phước dùng ghe vận chuyển USD sang Campuchia giao cho ông Tuốt, bà Hía và bà Pha Na (người Campuchia). Sau khi giao tiền xong, Lộc ở lại Campuchia chờ nhận vàng. Theo sự chỉ đạo của Nguyễn Hoàng Út, các đối tượng cố tình chạy ghe tốc độ cao qua chốt để lực lượng liên ngành chặn bắt, kiểm tra nhằm thăm dò tình hình, chuẩn bị cho việc vận chuyển vàng lậu về Việt Nam. Lúc này, Út cũng ở khu vực biên giới canh đường. (Ảnh: Vietnamnet) Đến trưa, Út điều khiển ghe đến khu vực cột mốc 263/2 gặp Lộc nhận ba bao vàng. Sau đó, Út chạy đến cặp vào bờ sát đường Tuy Biên để Hải, Minh, Phước, Trung vận chuyển vàng lên xe. Lúc này, lực lượng công an phát hiện vây bắt được Hải cùng tang vật là gần 51kg vàng 99,99%). Sau đó, những người liên quan đã ra đầu thú. (Ảnh: Công an TP HCM) Quá trình điều tra vụ án, Lộc khai, trước ngày cơ quan công an bắt vụ 51 kg vàng khoảng 3-5 ngày, Lộc có nhận 200.000 USD từ tiệm vàng Trương Liêm đem sang Campuchia giao cho ông Tuốt. Còn Phấn có nhiệm vụ đến tiệm vàng Trương Liêm nhận 100 USD tiền công vận chuyển mang về đưa cho Hạnh. (Ảnh: Kinh Tế Đô Thị) Cơ quan CSĐT nhận định đây là đường dây buôn lậu có tính chất chuyên nghiệp, được tổ chức chặt chẽ, có nhiều đối tượng tham gia. Trong đó có cả các đối tượng người Campuchia, hoạt động xuyên suốt, liên tục nhiều năm liền trên tuyến biên giới, ngay cả thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng chưa bị cơ quan nào phát hiện, điều tra, xử lý. (Ảnh: Người lao động) Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, bí mật, xảo quyệt, qua nhiều trung gian, tầng nấc, có sự phân công vai trò cụ thể, sử dụng tiếng lóng khi giao dịch để đối phó với lực lượng chức năng. Ở những khâu quan trọng như giao nhận USD, vàng với các tiệm vàng, các bị can chủ mưu, cầm đầu chỉ phân công cho các đối tượng trung thành. Các bị can là chủ tiệm vàng ít trực tiếp giao nhận, chủ yếu chỉ đạo nhân viên thực hiện. CQĐT nhận định hành vi của các bị can đã trực tiếp xâm hại đến trật tự quản lý kinh tế, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương nên cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Về vai trò, CQĐT xác định Hạnh là chủ mưu, cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển USD, vàng qua biên giới Việt Nam Campuchia cho các đối tượng buôn lậu. (Ảnh: Pháp luật TP HCM) >>> Xem thêm video: Đồng Tháp: Hai Công an bị nhóm nghi buôn lậu đánh trọng thương. Nguồn: ĐTHĐT.