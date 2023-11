Chủ nhà hàng nói “ăn cơm, ăn cháo”, tiếp viên nữ được phép bán dâm!?

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa khởi tố, tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Nguyên, Nguyễn Văn Ngon, Lê Hữu Nhân, Phạm Duy Khánh về hành vi “Môi giới mại dâm”.



Trong đó, Cẩm Nguyên là chủ nhà hàng 97 trên đường Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, trực tiếp điều hành việc mua bán dâm. Nguyên còn làm chủ một số nhà hàng trên địa bàn quận 1, quận 5 hoạt động karaoke không phép.

Các đối tượng môi giới mại dâm bị bắt.

Trước đó, trinh sát phát hiện Nhà hàng 97, số 97 bis Sương Nguyệt Ánh do Nguyên làm chủ và trực tiếp điều hành, có biểu hiện hoạt động mại dâm. Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Phòng PC02 phối hợp với các đơn vị liên quan đấu tranh, triệt xóa tổ chức hoạt động môi giới mại dâm núp bóng hoạt động kinh doanh nhà hàng.

Điều tra cho thấy, Nhà hàng 97 mở cửa hoạt động từ năm 2018 cho đến nay, có tiếng trong giới ăn chơi và là cơ sở "VIP" nhất trong chuỗi hệ thống nhà hàng do Nguyễn Thị Cẩm Nguyên (Nhi) làm chủ. Cẩm Nguyên cho các tiếp viên nữ của nhà hàng đi bán dâm, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, tìm mọi cách đối phó với Cơ quan Công an.

Nguyên chỉ đạo cấp dưới phải sử dụng các tiếng lóng như “ ăn cơm, ăn cháo ” để ám thị việc tiếp viên nữ được phép đi bán dâm với khách. Nhà hàng 97 còn lắp đặt hệ thống báo động với bộ đàm, đèn báo sáng, tự động tắt âm thanh - tivi…, đồng thời trước cổng nhà hàng luôn có từ 3 đến 5 bảo vệ để nắm tình hình và thông báo vào bên trong khi phát hiện có Công an kiểm tra cơ sở.

Nhà hàng 97 có 15 phòng hoạt động karaoke không phép, với khoảng 60 tiếp viên nữ sẵn sàng đi bán dâm khi khách có nhu cầu. Bằng thủ đoạn như hứa trả lương và tiền hoa hồng cao, Nguyên đã móc nối với nhiều quản lý để lôi kéo hàng trăm tiếp viên nữ làm việc trong chuỗi hệ thống nhà hàng do Nguyên làm chủ. Khi đến nhà hàng, khách được quảng cáo, chào mời các hoạt động mại dâm như múa sexy, sẵn sàng cho tiếp viên nữ trẻ đẹp phục vụ “tới bến” cùng nhiều “combo” hấp dẫn với giá hợp lý, được đảm bảo không bị Cơ quan Công an kiểm tra.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Thượng tá Lê Duy Sâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, đã chỉ huy cán bộ chiến sĩ chia thành nhiều mũi công tác phối hợp với Công an quận 1 kiểm tra Nhà hàng 97. Cơ quan Công an phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc nhà hàng tổ chức cho tiếp viên nữ đi bán dâm tại các khách sạn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, đưa các đối tượng về Cơ quan Công an để điều tra, làm rõ.

Nhà hàng 97.

Các đối tượng khai nhận sau khi ăn uống, hát karaoke tại Nhà hàng 97 thì khách hàng được quản lý tên Nguyễn Văn Ngon (Tuấn) môi giới mại dâm với 4 tiếp viên nữ của nhà hàng với giá bán dâm 12 triệu đồng/1 gái/1 đêm.

Từ việc môi giới mại dâm, mỗi tháng hệ thống nhà hàng của Nguyên thu hút hàng ngàn lượt khách đến ăn chơi và thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ án, truy xét, làm rõ các đối tượng giúp sức tổ chức môi giới mại dâm tại nhà hàng để xử lý.