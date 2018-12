Tài xế đâm 2 bà bầu rồi bỏ chạy có nồng độ cồn vượt quá quy định

tin từ Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, khi kiểm tra nồng độ cồn tài xế ô tô 31F-9382 - Trần Quyết Thắng (SN 1972, ở Ông Ích Khiêm, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội), kết quả cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế này là 1.177 miligam/1 khí thở. Vượt nhiều lần so với quy định.

Ngoài ra, cảnh sát cho biết thêm, danh tính hai bà bầu phải nhập viện cấp cứu do tài xế Thắng tông trúng là chị Phạm Linh Chi (SN 1996, Thanh Xuân, Hà Nội, mang bầu 22 tuần tuổi) và chị Nguyễn Thị Khuyên (SN 1993, ở Nam Định, mang bầu 31 tuần tuổi).

Chị Nguyễn Thị Khuyên cho biết, tối qua (25/12), thời điểm nhập viện thai nhi trong bụng chị bị động nên bụng đau dữ dội. Đến sáng nay (26/12), tình trạng đau bụng mới có dấu hiệu giảm. May mắn thai nhi không bị ảnh hưởng gì khác nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi.

Nhớ lại thời điểm bị chiếc ô tô do tài xế say rượu đâm vào, chị Khuyên vẫn chưa hết sợ hại cho biết: “Lúc đó, em được đứa em đèo đi chơi Noel đến đường Trần Duy Hưng chúng em thấy chiếc ô tô lùi lại rất nhanh. Chỉ trong khoảng 2 giây là xe đã đâm phải tụi em rồi, em bị kéo lê nhưng may chạm mông xuống đất trước nên bị xước chân và một ít ở bụng”.

Trong diễn biến liên quan, sáng nay, người thân của chị Phạm Linh Chi (SN 1996, Thanh Xuân, Hà Nội, mang bầu 22 tuần tuổi), là nạn nhân còn lại cho PV biết, dù bị động thai nhưng do sức khỏe chị Chi ổn định hơn nên các bác sĩ đã cho về nhà để tiếp tục theo dõi.