Chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3

Ngày 16/2, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp với các Bộ, ban, ngành bàn về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch.



Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ý kiến của Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan về thời gian mở cửa lại toàn bộ hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về “thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” từ ngày 15/3/2022.

Thời gian mở cửa lại toàn bộ hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3/2022.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thống nhất nội dung, quy định đón khách du lịch quốc tế; hoàn thiện và khẩn trương công bố phương án mở cửa lại hoạt động du lịch, có hướng dẫn chi tiết để các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức thực hiện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc cụ thể với Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan khẩn trương có báo cáo chi tiết với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chính sách thị thực áp dụng đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2022-2026 trình Thủ tướng Chính phủ gồm 2 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 2022-2023 sẽ phấn đấu phục hồi được khoảng 8-9 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (bằng 45-50% so với năm 2019); 65-70 triệu lượt khách du lịch nội địa (bằng 75-80% so với năm 2019) và tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 400-450 nghìn tỷ đồng (bằng 50-55% so với năm 2019).

Giai đoạn này tập trung hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, cộng đồng tham gia kinh doanh du lịch nhằm đẩy nhanh phục hồi hoạt động kinh doanh. Phát triển sản phẩm du lịch mới đảm bảo an toàn dịch bệnh, phù hợp với nhu cầu, xu hướng thị trường trong và sau đại dịch…

Giai đoạn 2024-2026, sẽ phấn đấu đến năm 2025 đạt khoảng 15-16 triệu lượt khách du lịch quốc tế (bằng 40-45% so với chỉ tiêu Chiến lược đề ra); khoảng 75-80 triệu lượt khách du lịch nội địa (bằng 60-65% so với chỉ tiêu Chiến lược); tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 680-780 nghìn tỷ đồng (bằng 40-45% so với chỉ tiêu Chiến lược).

Đến năm 2026, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 18 triệu lượt (tăng 20% so với năm 2025), khách du lịch nội địa đạt khoảng 85 triệu lượt (tăng 13,3%), tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 800-900 nghìn tỷ đồng (tăng 15,5-17,5% so với so với năm 2025).

Về việc cấp thị thực nhập cảnh (visa), Việt Nam trước đây đã miễn visa đơn phương cho 13 nước và song phương cho 88 quốc gia/vùng lãnh thổ. Song do dịch bệnh bùng phát từ năm 2020 và tuỳ theo diễn biến dịch tại các nước, Chính phủ đã có Nghị quyết ngừng thực hiện cơ chế miễn visa này. Trong điều kiện bình thường mới, các bộ, ngành thống nhất báo cáo Chính phủ cho phép khi đến thời điểm 15/3 sẽ dừng áp dụng các biện pháp giới hạn về cấp visa và thực hiện như trước khi có dịch, bao gồm cấp visa điện tử, miễn visa đơn phương, song phương.

Du khách quốc tế khi đến Việt Nam không phải đăng ký theo tour, tuyến du lịch như trong thời gian thí điểm, mà chỉ cần đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Y tế về tiêm vaccine phòng COVID-19; có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay (trong vòng 24 giờ đối với phương pháp xét nghiệm nhanh, 72 giờ đối với phương pháp RT-PCR); với các nước có quy định khắt khe hơn thì áp dụng theo quy định của các nước này; cài ít nhất một ứng dụng quản lý y tế theo quy định của cơ quan chuyên môn Việt Nam và bật liên tục trong thời gian ở tại Việt Nam...

Đối với khách quốc tế nhập cảnh qua đường hàng không, những trường hợp có triệu chứng nghi ngờ phải xét nghiệm nhanh ngay tại sân bay, những người còn lại phải về thẳng nơi lưu trú đã đăng ký trước, tự cách ly trong vòng 24 tiếng và thực hiện xét nghiệm nhanh hoặc RT-PCR, tiếp tục theo dõi y tế trong vòng 14 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm 5K.

Khách quốc tế nhập cảnh qua đường bộ được xét nghiệm ngay tại cửa khẩu trước khi nhập cảnh.

Các bộ, ngành cũng thống nhất với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khách quốc tế khi vào Việt Nam phải đóng phí bảo hiểm để hưởng mức bảo hiểm 10.000 USD (trung bình khoảng 30 USD/người) trong trường hợp phải điều trị COVID-19 tại Việt Nam.

