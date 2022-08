Chiến sĩ cứu hỏa 19 tuổi hy sinh bỏ lại ước mơ trở thành giáo viên

Ngày 2/8, rất đông hàng xóm, bạn bè và các đồng đội của chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc (19 tuổi) tập trung tại trước khu tập thể C3, Nghĩa Tân để phụ giúp gia đình lo đám tang. Trong căn nhà nhỏ ở khu tập thế ấy, vang vọng tiếng niệm Phật đầy u buồn. Những người hàng xóm kéo đến cửa hàng đồ chay của bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh để an ủi, chia buồn trước sự hy sinh anh dũng của hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, con trai bà. Phúc là một trong 3 chiến sĩ PCCC hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn tại quán karaoke ở phố Quan Hoa chiều hôm qua (1/8).

Bố mất đã nhiều năm, Phúc biết hoàn cảnh gia đình mình nên từ bé anh chăm chỉ giúp mẹ và chú tâm vào học tập. Đầu năm 2022, Phúc tham gia nghĩa vụ quân sự và được phân công về Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (mẹ của chiến sỹ Nguyễn Đình Phúc) cạn nước mắt trước sự ra đi đột ngột của đứa con trai.

"Phúc học tốt tiếng Anh và tiếng Nhật, thằng bé vừa bảo lưu kết quả trường Đại học Hà Nội với dự định khi thực hiện xong nghĩa vụ quân sự sẽ theo học tiếp. Phúc muốn sau này được đi giảng dạy hoặc làm phiên dịch viên... Từ ngày vào đơn vị, Phúc chỉ thỉnh thoảng ghé thăm nhà trong chốc lát rồi vội rời đi. Bữa cơm gần nhất với mẹ và cũng là bữa cơm sum họp cuối cùng của gia đình là từ dịp Tết Nguyên đán.

"Sáng qua Phúc vẫn nhắn tin cho tôi nói đang chữa cháy ở phố Nguyễn Khánh Toàn và gửi ảnh một đồng nghiệp khác đang ở đám cháy. Đến chiều, tôi nghe nói quận Cầu Giấy lại tiếp tục có cháy, người ta nói có 3 người chết... Khi đọc trên báo thấy danh tính các chiến sĩ hy sinh, trong đó có người tên giống con trai mình, tôi vội vàng tìm tới đơn vị của Phúc để hỏi và được đồng nghiệp của Phúc đưa tới nhà tang lễ", bà Hạnh nghẹn ngào nói.

Ngôi nhà và cũng là cửa hàng của gia đình chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc.

"Từ nhà đến đơn vị tâm trạng tôi bán tin bán nghi bởi đơn vị có chiến sĩ trùng tên, khi nhìn thấy tên con trên báo, nhìn họ, tôi đoán là con mình rồi nhưng tôi vẫn không tin. Nhưng nói thật, là con ai thì cũng đau xót, con người ta cũng xinh cũng đẹp, con mình cũng vậy, là mẹ ai cũng đau xót cả. Đây là việc không may, không phải con mình thì là con người khác", người phụ nữ cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt kể lại.

Mặc dù vừa trải qua nỗi đau mất con, nhưng bà Hạnh vẫn liên tục nói "đây là sự cố không may, ngoài ý muốn", bà không bật khóc thành tiếng, không một lời oán trách số phận. Người mẹ cho rằng, tuy con còn ít tuổi, chưa trải sự nghiệm nhiều trong cuộc sống nhưng con đã biết hy sinh bản thân mình vì người khác, đấy cũng là niềm vinh dự cho bà.

"Nếu như không cứu được ai thì sự hy sinh của con và đồng đội là vô nghĩa. Ba chiến sĩ cứu được 8 người, đây là niềm tự hào cho gia đình, mẹ cũng được an ủi ít nhiều vì con đã giúp cho người khác sống. Là người mẹ, con như vậy thì xót nhưng tôi tự hào vì con biết hy sinh sự sống của mình để giúp cho người khác được sống", bà Hạnh lau nước mắt, nghẹn ngào.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 1/8, Trung tâm chỉ huy công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại quán karaoke số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Trung tâm chỉ huy công an thành phố Hà Nội điều động 10 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) thuộc Công an quận Cầu Giấy và các đơn vị lân cận nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Với tinh thần dũng cảm không quản ngại khó khăn nguy hiểm, 3 cán bộ đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy gồm Trung tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng; Trung uý Đỗ Đức Việt, Binh nhì Nguyễn Đình Phúc đã triển khai tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn đưa 8 người ra ngoài an toàn, đồng thời tiếp tục quay lại tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Khi những cán bộ, chiến sĩ này lên tới tầng 4 thì cầu thang bị sập, ngăn đứt đường vòi chữa cháy, trần nhà bất ngờ sập xuống đè vào người khiến các anh hy sinh.

Sáng 2/8, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với đồng chí Đặng Anh Quân, Đội trưởng; thăng cấp bậc hàm từ Trung uý lên Thượng úy đối với Đỗ Đức Việt, cán bộ và thăng cấp bậc hàm từ Binh nhì lên Hạ sỹ đối với Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ.