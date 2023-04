Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 của các trường công an thế nào?

Hiện đã có 6/8 trường khối công an nhân dân công bố đề án tuyển sinh năm 2023.

Theo đó, 6 trường thuộc khối công an công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy bao gồm: ĐH An ninh Nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân, ĐH Phòng cháy chữa cháy, ĐH Cảnh sát Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân và Học viện Chính trị Công an Nhân dân.

Các trường công an công bố kế hoạch tuyển sinh.

Trong thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2023 ở khu vực phía nam (từ Đà Nẵng trở vào), ĐH An ninh Nhân dân cho biết tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 260 sinh viên (bao gồm 234 nam và 26 nữ).

Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH An ninh Nhân dân được phân bổ theo từng địa bàn, phương thức như sau:

Trong đó, vùng 4 là các tỉnh, thành phố thuộc Nam Trung Bộ (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận). Vùng 5 là các tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Vùng 6 là các tỉnh, thành phố thuộc Đông Nam Bộ (Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM).

Vùng 7 là các tỉnh, thành phố thuộc đồng bằng Sông Cửu Long (Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau). Vùng 8 là các đơn vị trực thuộc bộ có địa bàn đóng quân ở phía Nam, gồm A09, C01, C10, C11, K01 và K02.

ĐH An ninh Nhân dân cho biết 3 phương thức tuyển sinh năm 2023 của trường là tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an; xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế theo quy định của Bộ Công an; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp A00, A01, C03, D01 kết hợp với kết quả bài thi tuyển sinh trình độ đại học công an nhân dân chính quy tuyển mới theo tổ hợp CA1, CA2.

Thông báo tuyển sinh khóa 55 đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp THPT của Học viện An ninh Nhân dân cũng sử dụng 3 phương thức tuyển sinh nêu trên.

Tuy nhiên, ở phương thức cuối cùng, học viện sẽ xét kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp A00, A01, C03, B00, D01 với kết quả bài thi tuyển sinh trình độ đại học công an nhân dân chính quy tuyển mới theo tổ hợp CA1, CA2.

Học viện An ninh Nhân dân quy định nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh sẽ tuyển thí sinh thuộc khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) theo 4 vùng tuyển sinh. Vùng 1 là các tỉnh miền núi phía Bắc (Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La).

Vùng 2 là các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ (Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh). Vùng 3 là các tỉnh Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế).

Vùng 8 phía Bắc là chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ đóng quân từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở ra các đơn vị A09, C01, C10, C11, K01, K02.

Ngành An toàn thông tin (An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) và gửi đào tạo đại học ngành Y khoa của học viện sẽ tuyển thí sinh trên toàn quốc, theo 2 vùng tuyển sinh là phía bắc (gồm các tỉnh, thành phố từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở ra); phía nam (gồm các tỉnh, thành phố từ thành phố Đà Nẵng trở vào).

Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh của học viện là 440 sinh viên. Chỉ tiêu này được phân bổ theo từng vùng, từng ngành, đối tượng (nam, nữ) và phương thức tuyển sinh.

Học viện An ninh Nhân dân cũng cho biết thêm thí sinh trúng tuyển ngành Y khoa sẽ được gửi đào tạo tại Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng.

Trong 3 phương thức tuyển sinh nêu trên, ĐH Phòng cháy chữa cháy khác với 2 trường công an còn lại ở phương thức cuối cùng. Nhà trường sẽ xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT của riêng tổ hợp A00 kết hợp với kết quả bài thi đánh giá của bộ công an theo tổ hợp CA1.

Năm 2023, ĐH Phòng cháy chữa cháy tuyển sinh trên phạm vi cả nước với chỉ tiêu như sau:

Trước đó, Học viện Chính trị Công an Nhân dân thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy (tuyển mới) các đối tượng là chiến sĩ nghĩa vụ công an tại ngũ; công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển; học sinh trường văn hóa; công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.

Học viện sẽ tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc với 100 chỉ tiêu đào tạo ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Năm nay, Học viện Chính trị Công an Nhân dân sử dụng 3 phương thức xét tuyển bao gồm: tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an; xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT; xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an (xét tuyển tổ hợp A01, C00, C03, D01 và bài thi CA1, CA2 của Bộ Công an).

Ở phương thức xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT, học viện quy định điều kiện dự tuyển là thí sinh phải có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không quá 2 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 1/4/2023.

Bên cạnh đó, chứng chỉ phải do tổ chức được Bộ GD&ĐT cho phép cấp chứng chỉ của một trong các chứng chỉ: tiếng Anh IELTS (Academic) đạt từ 7.5 trở lên, TOEFL iBT đạt từ 110 trở lên; tiếng Trung Quốc HSK cấp 5; tiếng Tây Ban Nha DELE C1; tiếng Pháp DELF C1; tiếng Nga TRKI 3; tiếng Đức C1; tiếng Nhật JLPT N1; tiếng Hàn TOPIK II Level 4; tiếng Ý CELI 4.

Các thí sinh dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển vẫn được đăng ký nhưng phải hoàn thành và nộp kết quả về công an đơn vị, địa phương trước ngày 1/6 hoặc trực tiếp nộp tại học viện trước ngày tổ chức bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Phương thức này quy định thêm thí sinh phải có xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi. Trong đó, điểm trung bình chung môn ngoại ngữ các năm học THPT đạt từ 8.5 điểm trở lên.

Đối với bài thi đánh giá của Bộ Công an, Học viện Chính trị Công an Nhân dân cho biết sẽ tổ chức thi vào ngày 2-3/7.

Thí sinh tại địa bàn phía Bắc thi ở địa điểm thi do Học viện Chính trị Công an Nhân dân chủ trì - thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn,TP Hà Nội.

Thí sinh tại phía nam sẽ thi ở địa điểm do ĐH An ninh Nhân dân, ĐH học Cảnh sát Nhân dân chủ trì.

