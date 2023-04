Khởi tố lái xe tông liên tiếp 17 xe máy ở Hà Nội

Ngày 15/4, Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận vừa khởi tố bị can đối với lái xe ô tô tông 17 xe máy ở ngã tư Võ Chí Công - Xuân La.

Bị can Hoàng Ngọc Vĩnh.

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố bị can đối với ông Hoàng Ngọc Vĩnh về hành "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông" theo Khoản 3, điều 260 Bộ luật hình sự. Cùng với đó Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã quyết định tạm giam 4 tháng đối với tài xế này để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 16h7 ngày 5/4, tại khu vực ngã tư Võ Chí Công - Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô BKS 29A-083.12 do tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh điều khiển với 17 xe máy.

Hậu quả đến nay chưa có người tử vong, có 18 người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời và đang điều trị tại bệnh viện.