Cận cảnh loạt biệt thự cổ được ưu tiên kiểm định để bảo tồn

Toàn bộ 1.216 biệt thự tại TP Hà Nội sẽ được khảo sát, kiểm định, đánh giá chất lượng nhằm xác định mức độ xuống cấp, nguy hiểm để có giải pháp, phương án cải tạo, chỉnh trang biệt thự cũ và công trình kiến trúc tại khu vực nội đô lịch sử, các quận nội thành. Trong 1.216 biệt thự, trước mắt sẽ ưu tiên kiểm định, đánh giá chất lượng chi tiết 24 biệt thự và 8 công trình kiến trúc thuộc sở hữu nhà nước do Thành phố quản lý để bảo tồn, chỉnh trang. Trong 24 biệt thự và 8 công trình kiến trúc được ưu tiên kiểm định có căn số 12 Nguyễn Chế Nghĩa có diện tích 410 m2, tọa lạc ở khu "đất vàng" phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, nối từ phố Hàm Long sang phố Trần Hưng Đạo. Biệt thự là nhà công vụ do Thành phố Hà Nội quản lý. Năm 2002, ông Hoàng Văn Nghiên khi đó là Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chuyển về đây thuê ở. Cuối năm 2014, ông Hoàng Văn Nghiên trả lại căn biệt thự cho Thành phố và bị bỏ hoang từ đó đến nay.Căn biệt thự tại số 17 Điện Biên Phủ (quận Ba Đình) có vị trí đẹp, nằm ngay tại ngã ba giao với đường Lê Duẩn. Tổng diện tích công trình lên đến 500m2, gồm 2 tầng, có sân vườn. Hiện căn biệt thự cổ đang bị bỏ hoang. Trước đây biệt thự này là Đại sứ quán Vương quốc Đan Mạch tại Hà Nội. Biệt thự 28D Điện Biên Phủ nằm tại ngã tư Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu, thuộc Trung tâm Hoàng Thành. Được biết, trước đây có 2 gia đình sinh sống tại đây, nhưng hiện đã chuyển đi. Một phần khuôn viên biệt thự hiện đang được sử dụng làm quán cafe. Các công trình nói trên được đánh giá xếp nhóm 1, nhóm 2; thuộc sở hữu nhà nước nằm trong danh mục biệt thự không được bán, hiện Nhà nước quản lý, sử dụng; các biệt thự, công trình kiến trúc khác có giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc; các biệt thự, công trình kiến trúc khác đang sử dụng làm trụ sở, các đại sứ quán; các biệt thự, công trình kiến trúc khác xuống cấp, chưa được cải tạo, sửa chữa (khoảng 3-5 năm). Biệt thự số 97 Quán Thánh - số 7 Nguyễn Biểu với vị trí đắc địa 2 mặt tiền, hiện là trụ sở Liên đoàn Lao động quận Ba Đình. Tháp nước Hàng Đậu cũng được đưa vào danh sách 8 công trình kiến trúc được ưu tiên kiểm định. Đây là một trong những kiến trúc lâu đời còn sót lại của Thủ đô, là tháp nước cổ xưa nhất và để lại nhiều dấu ấn trong lòng người Hà Nội. Trụ sở Báo Hà Nội mới cũng nằm trong 8 công trình kiến trúc khác ưu tiên kiểm định. Theo kế hoạch, việc kiểm định, đánh giá chất lượng chi tiết 24 biệt thự và 8 công trình kiến trúc khác thuộc sở hữu nhà nước do TP Hà Nội quản lý, thực hiện xong trước 30/9/2023. Đối với 1.192 biệt thự còn lại sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá sơ bộ bằng phương pháp trực quan và chuyên gia, đưa ra đánh giá dựa trên các dấu hiệu bên ngoài của các kết cấu và phải hoàn thành xong trước ngày 30/6/2024.

