"Khát tiền", nhiều hot girl biến mình thành trộm cướp, lừa đảo, buôn ma tuý

Hot girl đi SH cướp tiền tại cây xăng: Ngày 13/4, Công an TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Phương Thảo (32 tuổi, trú tại tổ 1, phường Tân Phong, TP. Lai Châu) để điều tra, làm rõ hành vi "Cướp giật tài sản". Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thảo khai nhận do túng thiếu tiền trang trải cuộc sống, trong lúc đi đổ xăng, lợi dụng sơ hở của nhân viên bán hàng nên đã ra tay cướp giật tài sản. Khi Thảo cướp tiền thì bị nhân viên cây xăng hô hoán và giật lại số tiền trên. Hot girl 10X trộm xe SH của bạn trọ để trả thù: Ngày 17/2, Công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội nhận trình báo về một vụ mất trộm xe máy Honda SH tại nhà trọ, ở ngõ 477 Kim Mã. Ngày 19/2, công an bắt giữ Đinh Công Tuấn (22 tuổi, ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), là đối tượng trực tiếp lấy trộm tài sản. Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan chức năng bắt giữ thêm Đỗ Thu Trang (22 tuổi, ở TP Lào Cai). Tại trụ sở, Trang khai có mâu thuẫn với anh K. (ở cùng khu nhà trọ), nên rủ Tuấn trộm xe máy của anh này để trả thù. "Hot girl" 8 lần trộm tiền bạn cùng phòng: Trong quá trình sống chung ở chung cư cao cấp trên đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, hot girl Đỗ Thảo Uyên (quê Hà Nội, là người mẫu ảnh tại Đà Nẵng) đã 8 lần “lấy trộm” hàng chục triệu đồng của chị N.T.T. (SN 1999, ngụ Quảng Trị) bạn cùng phòng để tiêu xài, trưng diện… Ngày 21/4/2022, Công an phường An Hải Tây đã bàn giao đối tượng Đỗ Thảo Uyên cho Công an quận thụ lý điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Hot girl lừa đảo dùng giấy tờ giả trốn truy nã: Ngày 29/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) đã tạm giam Nguyễn Thị Kim Huê (SN 1998, ngụ xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả. Tại cơ quan Công an, Huê khai nhận: Sau khi bị cơ quan CSĐT Công an thị xã Hòa Thành khởi tố về hai hành vi trên, Huê đã bỏ trốn khỏi địa phương. Huê sử dụng giấy CCCD giả mang tên Thẩm Thụy Ngọc Quyên (SN 1990, ngụ quận 6, TP HCM), rồi đến tỉnh Sóc Trăng lẩn trốn cho đến khi bị bắt. Hot girl bịa chuyện bố mất đột ngột để lừa đảo: Nguyễn Thị Thùy Duyên ( ngụ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) bịa chuyện bố mất đột ngột có để lại một khoản tiền lớn trong ngân hàng nhằm lừa vay tiền. Với thủ đoạn này, một nạn nhân đã 16 lần chuyển tiền cho Duyên hơn 185 triệu đồng. Ngày 24/2/2023, TAND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Duyên 30 tháng tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. "Hot girl siêu lừa đảo" Tina Dương bị đề nghị truy tố 2 tội danh: Ngày 2/2/2023, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố bị can Ninh Thị Vân Anh (tức Tina Dương hay Anna Bắc Giang, SN 1995, ngụ tỉnh Bắc Giang) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Theo kết luận điều tra, hành vi của Ninh Thị Vân Anh thể hiện sự coi thường pháp luật, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác và xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính nên cần phải được xử lý thật nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Hot girl "nổ" là doanh nhân bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Để tạo niềm tin và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, Âu Thị Thanh Hằng (SN 1996, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tự làm hợp đồng đặt cọc mua bán đất, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo. Bước đầu cơ quan công an xác định, Âu Thị Thanh Hằng đã sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả để lừa đảo chị P.T.M.H. (SN 1991, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) với số tiền gần 8 tỷ đồng. Ngày 16/5/2022, Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ Hằng để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hot girl Quỳnh Trang cùng cha ruột bị bắt vì tàng trữ ma túy: Ngày 24/11/2022, tại số nhà 311, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, lực lượng Ban chuyên án đã bắt quả tang Phạm Thị Quỳnh Trang (SN 1998; ngụ phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới) đang chia nhỏ các túi nilon chứa chất bột màu trắng để cất giấu. Kiểm tra phòng của Trang, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 8kg chất bột màu trắng và 3.111 viên nén (khoảng 1,5 kg) dạng thuốc tân dược. Theo khai nhận của Phạm Thị Quỳnh Trang, số viên nén trên là ma túy tổng hợp loại thuốc lắc. Hot girl Tik Tok Lê Thị Bích Ngọc (sinh năm 1999, trú tại Hải Dương) cũng bị bắt vì buôn bán ma túy. Thời điểm bị bắt quả tang, cơ quan chức năng đã thu giữ gồm 1.500 viên thuốc lắc (MDMA), 1 gói heroin, 5 điện thoại, 1 ô tô và một số tài liệu có liên quan. Trên trang cá nhân, cô gái này cũng thường xuyên đăng tải ảnh, video khoe nhan sắc thu hút nhiều người xem. Ngày 16/8/2022, TAND tỉnh Bắc Giang tuyên án chung thân đối với Ngọc. Trần Thị Diệu Huyền (22 tuổi, ở TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) là bà chủ quán Bún bò Huế tại số 341, đường Bà Triệu (phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn) khi bị Công an bắt vì buôn bán ma tuý, mọi người xung quanh vô cùng bất ngờ. Theo lời khai, Huyền quen biết các đầu mối lấy ma túy ở ngoại tỉnh rồi thuê mặt bằng quán kinh doanh trá hình để dễ dàng bán ma túy cho các con nghiện. Ngày 27/6/2022, TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt Trần Thị Diệu Huyền 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Phạm Thị Hằng (SN 1992, trú tại Đống Đa, Hà Nội) là hot girl thường xuyên đăng tải những bức ảnh mặc đồ thời trang gợi cảm và check in tại những nơi sang chảnh. Để có được điều đó, Hằng đã bán linh hồn cho "ma tuý". Ngày 14/6/2022, Phạm Thị Hằng bị Công an quận Hoàn Kiếm khởi tố bị can để điều tra về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hằng, cơ quan Công an phát hiện 1 cân điện tử, 24 viên ma túy tổng hợp và 23g MDMA. Dương Thị Thanh Phương (28 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) núp dưới vỏ bọc của một hot girl xinh đẹp với cái tên Nabi Phương trên Facebook, cô gái này cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh ở những nơi sang chảnh và status nói đạo lý... Phương còn thường xuyên livestream, quay video giới thiệu loại "nước nho ma túy" trong các hội nhóm kín. Tháng 4/2022, Phương bị cảnh sát bắt giữ vì liên quan đến đường dây buôn bán trái phép ma túy. Theo cảnh sát, đây là loại "nước nho ma túy" mới xuất hiện lần đầu tiên tại Đà Nẵng. >>> Xem thêm video: Truy tố “hotgirl” Tina Dương với 2 tội danh. Nguồn: Kienthuc.net.

