Cháy quán đồ ăn vặt trên phố Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 sáng 15/7, khu vực số 683 phố La Thành, phường Thành Công (quận Ba Đình, TP Hà Nội) bất ngờ xảy ra cháy. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, nơi đám cháy bùng phát là bếp nấu nướng đồ ăn của một hàng quán kinh doanh đồ ăn vặt, thức ăn nhanh vỉa hè.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Vào khoảng thời gian trên, nhân viên của quán ăn này đã sử dụng than củi, đốt tại bếp nướng trong nhà, làm lửa bén lên phần dầu mỡ quanh bếp nướng, bùng phát lên. Tuy nhiên, ngay sau khi phát hiện đám cháy, người dân đã hô hoán, báo cho chính quyền địa phương, báo cháy 114. Tổ liên gia Phòng cháy chữa cháy cơ sở đã thực hiện các biện pháp chữa cháy ban đầu.

Rất may, nhờ được tập huấn, trang bị kiến thức PCCC nên lực lượng chữa cháy cơ sở đã tự dập tắt được đám cháy ngay từ khi phát sinh. Theo Công an quận Ba Đình, nhân viên và chủ cơ sở kinh doanh, cũng như người dân trên địa bàn đều đã được chính quyền địa phương, công an sở tại nhiều lần tổ chức tuyên truyền, tập huấn các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. Người dân đã trang bị bình chữa cháy xách tay.