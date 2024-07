Thi thể phụ nữ dưới cống tố tội ác gã người yêu qua mạng

Theo hồ sơ vụ án, sáng 27/11/2017, tại xóm 2, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, Nam Định, người dân đi chăn bò bàng hoàng phát hiện một thi thể đang phân hủy nặng bị nhét dưới cống nước. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Nam Định cử các cán bộ nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Hải Hậu tiến hành khám nghiệm hiện trường. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân là nữ, đã chết được khoảng 10 ngày, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh, rất khó để nhận dạng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nguyên nhân tử vong được xác định do bị ngạt nước và bùn. Trên thi thể hầu như không có vết tích của ngoại lực tác động. Cô gái cũng không mang theo bất kỳ một giấy tờ tùy thân nào ngoài 2 chiếc chìa khóa. Thời điểm phát hiện thi thể cô gái, tại xã Hải Lộc phát sinh nhiều đồn đoán về danh tính cô gái, nhưng sau đó đều được Cơ quan Công an xác định là sai sự thật. Tên tuổi, nhân thân của cô gái xấu số vẫn là một ẩn số.(Ảnh minh họa, nguồn internet) Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định, đây là một vụ án mạng. Bởi nếu cô gái tự tử sẽ chọn một địa điểm khác chứ không chui vào cống nước. Địa điểm phát hiện thi thể cô gái lại hẻo lánh, ít người qua lại. Miệng cống nước lại bị cỏ mọc che lấp, vừa khít thi thể cô gái nên nhiều khả năng hung thủ là người thân thuộc địa bàn gây án. Sau nhiều ngày nỗ lực, các nghi vấn đều dồn vào Vũ Đức Giang, 30 tuổi , trú tại xóm 1, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.(Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định xác định chính xác hung thủ giết cô gái là Vũ Đức Giang và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp. Trên cơ sở lời khai của Giang kết hợp cùng tài liệu điều tra được và biện pháp khoa học giám định gene, danh tính nạn nhân được xác định chính xác là chị Nguyễn Thị H. (SN 1986), có hộ khẩu thường trú tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nhưng hiện sống tự do tại Hà Nội.(Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại cơ quan điều tra, Giang khai nhận, vào cuối năm 2016, Nguyễn Thị H. lấy tên là Loan, kết bạn với Giang, sau đó cả hai thường xuyên nhắn tin qua lại. Được 1 năm, Giang ngỏ ý muốn tiến tới hôn nhân và H. đồng ý. Ngày 16/11/2017, Giang lên Hà Nội đón H. về ra mắt gia đình. Trên đường về, Giang bị Công an huyện Hải Hậu tạm giữ xe do vi phạm giao thông. Sau đó, Giang và H. đi bộ về. Trong lúc vừa đi vừa nói chuyện, 2 người bất ngờ xảy ra mâu thuẫn nên H. đã đuổi Giang về. Bực tức, Giang đi bộ về nhà mình tại xóm 1, xã Hải Hậu lấy xe máy quay lại đón H.. Lúc này, Giang phát hiện H. còn nhiều mối quan hệ cùng lúc nên phàn nàn về lối sống của H. thì H. lập tức đòi chấm dứt quan hệ rồi vùng vằng bỏ đi, mặc Giang năn nỉ, lôi kéo. Bực tức, Giang kẹp cổ H., mục đích ngăn không cho bạn gái đi tiếp. Được vài phút, không thấy H. phản ứng, Giang bỏ tay ra thì H. đổ người xuống mé đường và lăn xuống ruộng bất tỉnh. Lay gọi nhưng không thấy H. trả lời, nghĩ bạn gái đã tử vong, Giang để H. lên xe máy đem đi phi tang. Đi được một đoạn thì bắt gặp người soi đèn pin, sợ bị phát hiện, Giang quay xe về chỗ cũ, sau đó Giang giấu xác H. vào cống rồi lấy rơm trên ruộng khô cạnh mương ném vào miệng cống để che thi thể. Xong xuôi, Giang trở về nhà với điện thoại và máy tính xách tay của nạn nhân. Những ngày sau khi xác H. được phát hiện và cơ quan Công an tiến hành điều tra, Giang vẫn ung dung sinh hoạt bình thường tại địa phương. Giang cho rằng kế hoạch của mình đã hoàn hảo, cơ quan Công an không thể thể lần ra. Với những tội ác không thể dung thứ, Vũ Đức Giang đã bị TAND tỉnh Nam Định tuyên án chung thân. >>> Xem thêm video: Xác định nguyên nhân nữ nhân viên chuyển phát bị sát hại dã man.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 27/11/2017, tại xóm 2, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, Nam Định, người dân đi chăn bò bàng hoàng phát hiện một thi thể đang phân hủy nặng bị nhét dưới cống nước. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Nam Định cử các cán bộ nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Hải Hậu tiến hành khám nghiệm hiện trường. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân là nữ, đã chết được khoảng 10 ngày, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh, rất khó để nhận dạng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nguyên nhân tử vong được xác định do bị ngạt nước và bùn. Trên thi thể hầu như không có vết tích của ngoại lực tác động. Cô gái cũng không mang theo bất kỳ một giấy tờ tùy thân nào ngoài 2 chiếc chìa khóa. Thời điểm phát hiện thi thể cô gái, tại xã Hải Lộc phát sinh nhiều đồn đoán về danh tính cô gái, nhưng sau đó đều được Cơ quan Công an xác định là sai sự thật. Tên tuổi, nhân thân của cô gái xấu số vẫn là một ẩn số.(Ảnh minh họa, nguồn internet) Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định, đây là một vụ án mạng. Bởi nếu cô gái tự tử sẽ chọn một địa điểm khác chứ không chui vào cống nước. Địa điểm phát hiện thi thể cô gái lại hẻo lánh, ít người qua lại. Miệng cống nước lại bị cỏ mọc che lấp, vừa khít thi thể cô gái nên nhiều khả năng hung thủ là người thân thuộc địa bàn gây án. Sau nhiều ngày nỗ lực, các nghi vấn đều dồn vào Vũ Đức Giang, 30 tuổi , trú tại xóm 1, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.(Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định xác định chính xác hung thủ giết cô gái là Vũ Đức Giang và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp. Trên cơ sở lời khai của Giang kết hợp cùng tài liệu điều tra được và biện pháp khoa học giám định gene, danh tính nạn nhân được xác định chính xác là chị Nguyễn Thị H. (SN 1986), có hộ khẩu thường trú tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nhưng hiện sống tự do tại Hà Nội.(Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại cơ quan điều tra, Giang khai nhận, vào cuối năm 2016, Nguyễn Thị H. lấy tên là Loan, kết bạn với Giang, sau đó cả hai thường xuyên nhắn tin qua lại. Được 1 năm, Giang ngỏ ý muốn tiến tới hôn nhân và H. đồng ý. Ngày 16/11/2017, Giang lên Hà Nội đón H. về ra mắt gia đình. Trên đường về, Giang bị Công an huyện Hải Hậu tạm giữ xe do vi phạm giao thông. Sau đó, Giang và H. đi bộ về. Trong lúc vừa đi vừa nói chuyện, 2 người bất ngờ xảy ra mâu thuẫn nên H. đã đuổi Giang về. Bực tức, Giang đi bộ về nhà mình tại xóm 1, xã Hải Hậu lấy xe máy quay lại đón H.. Lúc này, Giang phát hiện H. còn nhiều mối quan hệ cùng lúc nên phàn nàn về lối sống của H. thì H. lập tức đòi chấm dứt quan hệ rồi vùng vằng bỏ đi, mặc Giang năn nỉ, lôi kéo. Bực tức, Giang kẹp cổ H., mục đích ngăn không cho bạn gái đi tiếp. Được vài phút, không thấy H. phản ứng, Giang bỏ tay ra thì H. đổ người xuống mé đường và lăn xuống ruộng bất tỉnh. Lay gọi nhưng không thấy H. trả lời, nghĩ bạn gái đã tử vong, Giang để H. lên xe máy đem đi phi tang. Đi được một đoạn thì bắt gặp người soi đèn pin, sợ bị phát hiện, Giang quay xe về chỗ cũ, sau đó Giang giấu xác H. vào cống rồi lấy rơm trên ruộng khô cạnh mương ném vào miệng cống để che thi thể. Xong xuôi, Giang trở về nhà với điện thoại và máy tính xách tay của nạn nhân. Những ngày sau khi xác H. được phát hiện và cơ quan Công an tiến hành điều tra, Giang vẫn ung dung sinh hoạt bình thường tại địa phương. Giang cho rằng kế hoạch của mình đã hoàn hảo, cơ quan Công an không thể thể lần ra. Với những tội ác không thể dung thứ, Vũ Đức Giang đã bị TAND tỉnh Nam Định tuyên án chung thân. >>> Xem thêm video: Xác định nguyên nhân nữ nhân viên chuyển phát bị sát hại dã man.