Chân dung quý bà giám đốc công ty Lâm An đang bị truy nã

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng đã ra quyết định truy nã đối với bị can Đỗ Thị Thùy Phương Giám đốc Công ty TNHH TM XNK Lâm An. Trước đó, Phương bị khởi tố về tội "buôn lậu".

Liên quan tới vụ việc quý bà giám đốc công ty Lâm An đang bị truy nã, ngày 25/3, Công an TP HCM cho biết, vừa ra quyết định truy nã bị can Đỗ Thị Thùy Phương (SN 1981, ngụ phường An Phú, quận 2, TP HCM) – Giám đốc Công ty TNHH TM XNK Lâm An (gọi tắt Công ty Lâm An, trụ sở tại phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) về tội “buôn lậu”.

Công ty Lâm An đã có hành vi xuất khẩu hàng hóa khai sai tên hàng hóa, mã số, thuế suất, dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp mà cơ quan hải quan phát hiện được trong quá trình làm thủ tục hải quan. Trị giá hàng vi phạm hơn 2,8 tỷ đồng, số thuế còn thiếu phải nộp hơn 600 triệu đồng.

Bị can Đỗ Thị Thùy Phương. Theo điều tra của cơ quan Công an, ngày 8/3, bị can Đỗ Thị Thùy Phương không có mặt tại địa chỉ nơi cư trú, đi đâu không rõ. Công an TP HCM đã ra quyết định truy nã bị can Đỗ Thị Thùy Phương để truy bắt theo luật định. Như hình ảnh mà cơ quan chức năng cung cấp, Phương có một nụ cười tươi tắn, khuôn mặt ưa nhìn, tóc ngắn ngang vai. Để phục vụ công tác truy bắt truy nã bị can và giải quyết vụ án, đề nghị ai phát hiện bị can Phương ở đâu, báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ điều tra viên Võ Vũ Hoàng, Đội 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP HCM tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14 quận 10, số điện thoại 0984002586. Hiện vụ giám đốc công ty Lâm An đang bị truy nã đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.