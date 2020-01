Đội trưởng bảo vệ siêu thị Mỹ Tho tinh vi cỡ nào... trốn truy nã 2 năm ròng?

(Kiến Thức) - Mới đây, cơ quan công an vừa bắt giữ đội trưởng bảo vệ siêu thị ở Mỹ Tho trốn truy nã 2 năm, sự việc khiến nhiều người cho rằng đối tượng này làm thế nào để trốn truy nã?

Đặng Quốc Hoàng vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ. (Ảnh: Zing) Ngày 9/1, công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này đã bàn giao Đặng Quốc Hoàng (27 tuổi, trú tại 139 Phan Huy Thục, phường Tân Kiểng, quận 7, TP HCM) cho công an quận 7 (TP HCM) để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, khoảng 16h50 ngày 7/1, đội cảnh sát hình sự công an TP Mỹ Tho phối hợp đội cảnh sát hình sự công an quận 7 bắt giữ Đặng Quốc Hoàng tại phường 5, TP Mỹ Tho khi anh đang làm đội trưởng đội bảo vệ của một công ty bảo vệ có hợp đồng với siêu thị Big C ở phường 5, TP Mỹ Tho.

Hoàng bị truy nã theo quyết định truy nã ngày 31/1/2018 của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 7 về tội danh cố ý gây thương tích.

Sau khi gây thương tích cho người khác, Hoàng đã bỏ trốn, sau đó buôn bán ở các chợ nhỏ trên địa bàn TP HCM. Bán nơi này được một vài ngày thì Hoàng đổi địa điểm sang nơi khác để tiếp tục buôn bán nhằm lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Sau đó, Hoàng về quê vợ ở ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho để sinh sống. Tại đây, Hoàng xin vào một công ty dịch vụ bảo vệ có trụ sở tại Nghệ An và được giao công việc ở đội bảo vệ hợp đồng vòng ngoài tại siêu thị Big C từ tháng 2/2019 cho đến ngày 7/1 thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ.

Hiện, vụ việc đội trưởng bảo vệ siêu thị Big C ở Mỹ Tho bị bắt sau khi trốn truy nã 2 năm đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.