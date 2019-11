2 can phạm trốn khỏi trại tam giam Đồng Xoài có hồ sơ “số má” thế nào?

Thượng tá Vũ Văn Hải, Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định truy nã 2 can phạm Nguyễn Hoàng Nam (28 tuổi) và Thạch Minh Nhí (21 tuổi cùng ngụ tại TP Đồng Xoài) về tội “trốn khỏi nơi tạm giam”.

Thạch Minh Nhí bị bắt trước đó vì hành vi lưu hành tiền giả, bị TAND TP Đồng Xoài tuyên án 3 năm tù giam. Ngoài ra, Nhí còn đang trong gia đoạn điều tra tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Nguyễn Hoàng Nam bị bắt vào tháng 5/2019 về tội Cướp tài sản; đồng thời đang trong giai đoạn điều tra đối với tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Hoàng Nam và Thạch Minh Nhí (từ trái sang).

Đặc điểm nhận dạng: Nguyễn Hoàng Nam cao khoảng 1m67, tóc đen, sống mũi hơi lõm, có nốt ruồi chấm cách 3 cm dưới trước mép trái. Thạch Minh Nhí cao khoảng 1m76, tóc đen, sống mũi khum, có nốt ruồi cách 1 cm dưới đuôi mày trái.

Công an TP Đồng Xoài cho biết, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Xoài . SĐT: 02713.879.750.

