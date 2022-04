Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng mất ATGT, trách nhiệm gọi tên ai?

Sau khi Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh tình trạng “Mất an toàn giao thông trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng”, cụ thể là Nhà thầu thi công – Liên danh Công ty cổ phẩn 484 và Công ty cổ phần tư vấn xây lắp đầu tư An Phú tại dự án nút giao Đầm Nhà Mạc (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) thuộc cao tốc Hạ Long – Hải Phòng không bảo đảm các yêu cầu ATGT, an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo giấy phép thi công do Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh cấp, ông Nguyễn Thiên Hiếu, Chỉ huy công trường Công ty CP 484 thừa nhận những nội dung phản ánh của Báo Tri thức và Cuộc sống là đúng là đã nhanh chóng cho khắc phục những thiếu xót.

“Hiện hệ thống đảm bảo ATGT, an toàn lao động tại khu vực thi công dự án đã được thiết lập đầy đủ”, ông Nguyễn Thiên Hiếu nói.

Hệ thống bảo đảm ATGT, an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại lối mở tôn hộ lan an toàn trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng để phục vụ thi công nút giao Đầm Nhà Mạc bị Chủ đầu tư và nhà thầu bỏ rơi trong thời gian dài. Ảnh chụp trước khi được khắc phục.

Tuy nhiên, theo giấy phép thi công công trình xây dựng hoàn chỉnh nút giao Đầm Nhà Mạc tại Km20+050 đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng do Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh cấp đã nêu rất rõ về trách nhiệm của từng đơn vị liên quan trong vấn đề bảo đảm ATGT, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, bảo vệ kết cấu hạ tầng... Do đó, dư luận cho rằng việc nhà thầu đã chủ động khắc phục những thiếu xót là điều đáng ghi nhận nhưng cũng phải làm rõ trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý, để mất ATGT, an toàn lao động, sử dụng xe có dấu hiệu quá tải phục vụ công trường trong thời gian kéo dài.

Theo đó, Sở GTVT Quảng Ninh yêu cầu tại điểm mở tôn hộ lan Km20+200 (PT) cà Km20+210 (TT) phục vụ dự án phải lắp đặt barie, cọc tiêu, biển báo, đèn tín hiệu, chốt người trực gác 24/24h, bố trí người vệ sinh mặt đường và cảnh giới, điều tiết giao thông phục vụ quản lý ra, vào công trường thi công liên quan đến hoạt động giao thông trên đường cao tốc. Nhưng theo ghi nhận và phản ánh, công tác này bị Chủ đầu tư (Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh) và nhà thầu bỏ rơi suốt nhiều tháng qua. Chỉ khi Báo Tri thức và Cuộc sống thông tin thì nhà thầu mới khắc phục trong tháng 4/2022.

Đáng chú ý, Sở GTVT yêu cầu các xe vận chuyển vật liệu tại dự án phải đảm bảo đăng ký, đăng kiểm theo quy định, thùng ben xe đảm bảo chắc chắn, kín khít và che phủ kín thùng xe không để vật liệu rơi vãi xuống mặt đường; Phải bố trí cán bộ thường trực điều hành, bảo đảm ATGT và giám sát hoạt động các phương tiện vận chuyển... Nhưng hiện tại các xe tải chở đất, vật liệu xây dựng phục vụ dự án nút giao Đầm Nhà Mạc vẫn hoạt động với tình trạng xe cơi nới thành thùng, có dấu hiệu chở quá tải, liên tục làm rơi vãi đất, đá xuống đường cao tốc mặc cho tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (C08 – Bộ Công an) thường xuyên đứng chốt chặn ngay khu vực thi công dự án.

Đặc biệt, bề mặt cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đoạn qua khu vực thi công dự án đã có dấu hiệu xuống cấp, sụt lún khiến các phương tiện đi qua dễ dàng gặp nạn khi đi tốc độ cao.

Được biết, Sở GTVT Quảng Ninh liên tục nhắc và nhấn mạnh “đặc biệt” về yêu cầu Chủ đầu tư và liên danh nhà thầu quan tâm đến việc bảo đảm ATGT, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và gắn trách nhiệm của từng đơn vị.

Theo đó, Chủ đầu tư – Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo nhà thầu thi công hoàn chỉnh hồ sơ biện pháp tổ chức thi công, đảm bảo ATGT, thực hiện chấp thuận biện pháp tổ chức thi công, đảm bảo trật tự ATGT, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Chỉ đạo đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, giám sát đơn vị thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ và công tác đảm bảo trật tự ATGT, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công và đồng chịu trách nhiệm khi xảy ra mất ATGT do lỗi của thi công gây ra theo quy định.

Phải có biện pháp kiểm tra, kiểm soát phương tiện thi công, vận chuyển vật liệu đảm bảo vệ sinh môi trường, tải trọng thiết kế của xê và tải trọng thiết kế của cầu, đường.

Đối với nhà thầu thi công – Liên danh Công ty cổ phẩn 484 và Công ty cổ phần tư vấn xây lắp đầu tư An Phú, Sở GTVT Quảng Ninh yêu cầu phải thực hiện toàn diện các nội dung chỉ đạo của Chủ đầu tư về thi công công trình; Chịu trách nhiệm khi xảy ra mất ATGT do lỗi của thi công gây ra theo quy định; Thực hiện đảm bảo giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường...

Công ty cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng, Công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại số 909, Ban Quản lý vốn sự nghiệp giao thông và UBND thị xã Quảng Yên có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông khi thi công trên đường bộ đang khai thác...

Tuy nhiên, những yêu cầu của Sở GTVT Quảng Ninh khi cấp giấy phép thi công cho dự án dường như đều bị các đơn vị liên quan “ngó lơ”, xem nhẹ, thậm chí là buông lỏng, không thực hiện như tình trạng phản ánh của Báo Tri thức và Cuộc sống và sự thừa nhận của Chỉ huy trưởng công trường Công ty CP 484.

Thiết nghĩ, Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh cần có biện pháp khẩn trương kiểm tra, xử lý những vi phạm tại dự án xây dựng hoàn chỉnh nút giao Đầm Nhà Mạc đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng và làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị (nếu có) trong công tác buông lỏng quản lý, mất ATGT, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, bảo vệ kế cấu đường bộ. Vì chỉ cần một sự buông lỏng, thiếu xót có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nhất là vấn đề tai nạn giao thông và tai nạn lao động.