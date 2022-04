Mất an toàn giao thông trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Trên tuyến đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng tại vị trí Km20+050 - dự án xây dựng hoàn chỉnh nút giao Đầm Nhà Mạc (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) có nhiều bất cập trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động khi chủ đầu tư, nhà thầu tháo dở tôn hộ lan của tuyến cao tốc để phục vụ thi công. Được biết, việc tháo dỡ tôn hộ lan trên tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng tại Km20 để phục vụ dự án nút giao Đầm Nhà Mạc đã được Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh cấp phép. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; nhà thầu thi công là Liên danh công ty cổ phần 484 và Công ty cổ phần tư vấn xây lắp đầu tư An Phú. Tuy nhiên, thực tế việc bảo đảm bảo ATGT, an toàn lao động tại vị trí tháo dở hộ lan này không được chủ đầu tư và nhà thầu bảo đảm nghiêm túc. Theo đó, giấy phép xây dựng do Sở GTVT Quảng Ninh cấp yêu cầu bắt buộc tại điểm mở hộ lan, chủ đầu tư và nhà thầu phải lắp barie, cọc tiêu, biến báo, đèn tín hiệu, chốt người trực gác 24/24h, bố trí người vệ sinh mặt đường và cảnh giới, điều hành giao thông phục vụ quản lý ra, vào công trường thi công liên quan đến hoạt động giao thông trên tuyến cao tốc. Dù vậy, những yêu cầu trên đều bị chủ đầu tư, nhà thầu phớt lờ, không tuân thủ đầy đủ. Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, vị trí tháo dỡ tôn hộ lan bên phải tuyến để phục vụ thi công nút giao Đầm Nhà Mạc không được lắp đặt barie, không có đèn báo, không người cảnh giới, điều tiết giao thông... Để mặc các xe tải chở vật liệu xây dựng tự do ra vào dù các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đông đúc và tốc độ cao. Xe chở phục vụ dự án đất bất ngờ rẽ vào lối tháo dở tôn hộ lan không được cảnh báo khiến nhiều phương tiện bị bất ngờ, tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Thậm chí những chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng phục vụ dự án đã được cơi nới thành thùng, có dấu hiệu chở quá tải, gây ô nhiễm môi trường mặc cho trong giấy phép xây dựng Sở GTVT Quảng Ninh đã nghiêm cấm. Tại điểm tháo dở tôn hộ lan bên trái tuyến của dự án cũng không được bảo đảm hệ thống ATGT theo quy định. Mặc dù có nhà trực bảo vệ và có lắp barie nhưng lại không có người điều tiết, cảnh giới và thực hiện công tác hướng dẫn an toàn. Hàng loạt xe tải chở vật liệu vô tư ra vào công trường khiến các phương tiện "giật mình" khi bất ngờ có xe tải bất ngờ lao ra, rẽ vào. Hệ thống cảnh báo ATGT tại dự án nút giao Đầm Nhà Mạc của cao tốc Hạ Long - Hải Phòng rất sơ sài và bị buông lỏng. Thậm chí, còn gây mất vệ sinh môi trường, làm rơi vãi đất đá xuống bề mặt cao tốc làm cản trở, gây mất ATGT trên tuyến đường. Mặc dù có nhiều vi phạm, thiếu xót trong công tác bảo đảm ATGT, an toàn lao động tại vị trí tháo dở hộ lan an toàn cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và để kéo dài nhiều tháng qua nhưng chủ đầu tư và nhà thầu không bị kiểm tra, xử lý. Mặt đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng tại vị trí phục vụ thi công dự án. Tại vị trí tháo dở tôn hộ lan cao tốc Hạ Long - Hải Phòng Km6+700 để tạo lối ra vào phục vụ thi công đường nối cao tốc Hạ Long – Hải Phòng với đường tỉnh 338 của nhà thầu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành cũng không được bảo đảm đầy đủ hệ thống ATGT, an toàn lao động theo quy định. Để không để xảy ra hậu quả đáng tiếc, đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vào cuộc kiểm tra, xử lý vi các vi phạm và làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức (nếu có) trong việc để xảy ra những bất cấp trên.

Trên tuyến đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng tại vị trí Km20+050 - dự án xây dựng hoàn chỉnh nút giao Đầm Nhà Mạc (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) có nhiều bất cập trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động khi chủ đầu tư, nhà thầu tháo dở tôn hộ lan của tuyến cao tốc để phục vụ thi công. Được biết, việc tháo dỡ tôn hộ lan trên tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng tại Km20 để phục vụ dự án nút giao Đầm Nhà Mạc đã được Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh cấp phép. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; nhà thầu thi công là Liên danh công ty cổ phần 484 và Công ty cổ phần tư vấn xây lắp đầu tư An Phú. Tuy nhiên, thực tế việc bảo đảm bảo ATGT, an toàn lao động tại vị trí tháo dở hộ lan này không được chủ đầu tư và nhà thầu bảo đảm nghiêm túc. Theo đó, giấy phép xây dựng do Sở GTVT Quảng Ninh cấp yêu cầu bắt buộc tại điểm mở hộ lan, chủ đầu tư và nhà thầu phải lắp barie, cọc tiêu, biến báo, đèn tín hiệu, chốt người trực gác 24/24h, bố trí người vệ sinh mặt đường và cảnh giới, điều hành giao thông phục vụ quản lý ra, vào công trường thi công liên quan đến hoạt động giao thông trên tuyến cao tốc. Dù vậy, những yêu cầu trên đều bị chủ đầu tư, nhà thầu phớt lờ, không tuân thủ đầy đủ. Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, vị trí tháo dỡ tôn hộ lan bên phải tuyến để phục vụ thi công nút giao Đầm Nhà Mạc không được lắp đặt barie, không có đèn báo, không người cảnh giới, điều tiết giao thông... Để mặc các xe tải chở vật liệu xây dựng tự do ra vào dù các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đông đúc và tốc độ cao. Xe chở phục vụ dự án đất bất ngờ rẽ vào lối tháo dở tôn hộ lan không được cảnh báo khiến nhiều phương tiện bị bất ngờ, tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Thậm chí những chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng phục vụ dự án đã được cơi nới thành thùng, có dấu hiệu chở quá tải, gây ô nhiễm môi trường mặc cho trong giấy phép xây dựng Sở GTVT Quảng Ninh đã nghiêm cấm. Tại điểm tháo dở tôn hộ lan bên trái tuyến của dự án cũng không được bảo đảm hệ thống ATGT theo quy định. Mặc dù có nhà trực bảo vệ và có lắp barie nhưng lại không có người điều tiết, cảnh giới và thực hiện công tác hướng dẫn an toàn. Hàng loạt xe tải chở vật liệu vô tư ra vào công trường khiến các phương tiện "giật mình" khi bất ngờ có xe tải bất ngờ lao ra, rẽ vào. Hệ thống cảnh báo ATGT tại dự án nút giao Đầm Nhà Mạc của cao tốc Hạ Long - Hải Phòng rất sơ sài và bị buông lỏng. Thậm chí, còn gây mất vệ sinh môi trường, làm rơi vãi đất đá xuống bề mặt cao tốc làm cản trở, gây mất ATGT trên tuyến đường. Mặc dù có nhiều vi phạm, thiếu xót trong công tác bảo đảm ATGT, an toàn lao động tại vị trí tháo dở hộ lan an toàn cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và để kéo dài nhiều tháng qua nhưng chủ đầu tư và nhà thầu không bị kiểm tra, xử lý. Mặt đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng tại vị trí phục vụ thi công dự án. Tại vị trí tháo dở tôn hộ lan cao tốc Hạ Long - Hải Phòng Km6+700 để tạo lối ra vào phục vụ thi công đường nối cao tốc Hạ Long – Hải Phòng với đường tỉnh 338 của nhà thầu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành cũng không được bảo đảm đầy đủ hệ thống ATGT, an toàn lao động theo quy định. Để không để xảy ra hậu quả đáng tiếc, đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vào cuộc kiểm tra, xử lý vi các vi phạm và làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức (nếu có) trong việc để xảy ra những bất cấp trên.