Nâng ben đổ đất, ô tô bị lật đè người đàn ông tử vong

Ngày 25/11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vào hồi 8h15 ngày 20/11, Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận tin báo từ Công an xã Đồng Việt về việc: Khoảng 7h30 cùng ngày, tại Công trường thi côn g dự án đường dẫn lên cầu Đồng Việt xảy ra vụ vô ý làm chết người.

Lái xe Ngô Sỹ Thảo tại cơ quan Công an.

Ô tô tải BKS 98C-341.47, do anh Ngô Sỹ Thảo (SN 1989, trú tại thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) điều khiển, trong quá trình nâng ben để đổ đất thì xảy ra sự cố ô tô bị lật, đổ đè vào anh Đồng Bá Đức (SN 1982, trú tại phường Văn Đức, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đang đứng phía bên phải của xe. Hậu quả, anh Đức tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Yên Dũng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tạm giữ hình sự Ngô Sỹ Thảo về hành vi Vô ý làm chết người để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.