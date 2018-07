Cận cảnh bên trong "sào huyệt" của trùm ma túy ở Lóng Luông

Chiều 29/6, Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã tiếp cận nhà "ông trùm" Nguyễn Thanh Tuân tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La sau những cuộc đấu súng dữ dội...

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc 11 đơn vị tinh nhuệ của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức bao vây, tấn công vào 2 địa điểm là nơi ẩn náu của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi) tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.



Trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân có HKTT ở huyện Thạch Thất, TP Hà Nội và đối tượng Nguyễn Văn Thuận (tức Thuận Chuột), quê ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Đây là 2 đối tượng bị truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mặc dù lực lượng Công an đã kiên trì kêu gọi đối tượng ra hàng nhưng các đối tượng đã cùng đồng bọn sử dụng vũ khí quân dụng chống trả quyết liệt, buộc lực lượng Công an phải nổ súng tiêu diệt một số đối tượng, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 9 khẩu súng, 36 quả lựu đạn, cùng hàng trăm viên đạn các loại...

Hình ảnh bên trong hiện trường vụ án: