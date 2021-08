Cách chức 4 lãnh đạo xã ở Thanh Hóa đánh bài trong trụ sở

Chiều 14/8, Huyện ủy Nông Cống đã tổ chức họp để xem xét, thống nhất và ra các quyết định kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với 4 cán bộ cấp xã gồm các ông: Đỗ Khắc Minh, Chủ tịch UBND xã Minh Nghĩa; Lường Khắc Nam, Chủ tịch UBND xã Tế Lợi; Lê Minh Duệ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tế Thắng; Ngô Minh Trung, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Tế Lợi.



UBND huyện Nông Cống cũng ra các quyết định cách chức Chủ tịch UBND các xã đối với ông Lường Khắc Nam và ông Đỗ Khắc Minh. Ông Ngô Minh Trung bị cách chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tế Lợi. Trường hợp ông Lê Văn Duệ, HĐND huyện Nông Cống sẽ có văn bản kỷ luật riêng.

Trụ sở UBND xã Tế Lợi. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

4 cán bộ trên bị kỷ luật do đánh bài tại trụ sở UBND xã Tế Lợi. Khoảng 21h ngày 6/8, tổ công tác của Công an huyện Nông Cống kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và việc chấp hành điều lệ công an nhân dân tại công sở xã Tế Lợi, huyện Nông Cống. Tại đây, đã phát hiện 4 cán bộ nói trên đang chơi bài dưới hình thức đánh phỏm. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, thu giữ 1 bộ bài 52 cây cùng 655.000 đồng đồng.

Qua điều tra xác minh, 4 người nói trên đã vi phạm điểm a, khoản 2, điều 26, nghị định 167/2016/NĐ-CP; vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19, gây bức xúc trong các tầng lớp Nhân dân địa phương.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống trước đó, Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng, những cán bộ này hoàn toàn không xứng đáng là cán bộ lãnh đạo ở cấp cơ sở.

“Trong thời điểm hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, dù Thanh Hóa không nhiều nhưng cả nước đang gồng mình chống dịch. Cán bộ cấp cơ sở, người đứng đầu chính quyền cấp xã phải tập trung quyết liệt để lo phòng chống dịch bệnh. Ở đây, một số cán bộ lãnh đạo chính quyền cơ sở lại rủ rê uống rượu rồi đánh bài, đánh bạc như vậy là không chấp nhận được. Đó là hành vi không chỉ vi phạm các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19 mà còn vi phạm pháp luật, vi phạm những điều Đảng viên không được làm. Những đối tượng này, Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ có hình thức xử lý thích đáng nhưng theo tôi, họ không xứng đáng là cán bộ đảng viên, cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở nên cần phải cách chức”, đại biểu Hòa nêu ý kiến.

