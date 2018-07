Các dự án đường, đê ở Hải Phòng đội vốn "khủng khiếp" tới cỡ nào?

(Kiến Thức) - Một trong những dự án đội vốn "khủng" nhất tại Hải Phòng bị Thanh tra Chính phủ điểm danh là dự án đầu tư 7,56km đường bao phía đông nam quận Hải An bị đội vốn từ 886 tỷ lên 2.066 tỷ.

Thanh tra Chính phủ vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết luận thanh tra số 905/KL-TTCP về việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng của TP Hải Phòng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn giai đoạn 2007-2017. Hiện Văn phòng Chính phủ đã có công văn đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính và UBND TP Hải Phòng có ý kiến về kết luận thanh tra gửi Văn phòng Chính phủ trước 15/7/2018.



Thanh tra Chính phủ cho biết, đối với nguồn vốn từ ngân sách, giai đoạn 2010-2017, UBND TP Hải Phòng phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho trên 442 dự án, lũy kế vốn ngân sách do thành phố quản lý đã bố trí đến năm 2017 cho các dự án trên là hơn 28.638 tỷ đồng.

Quá trình thanh tra, đoàn thanh tra tiến hành thanh tra tại một số dự án do các đơn vị được giao làm chủ đầu tư gồm 22 dự án, trong đó 7 dự án thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng và 15 dự án thanh tra trực tiếp quản lý dự án và quản lý chi phí đầu tư.

Kết luận thanh tra cho thấy, hàng chục dự án đội vốn đầu tư, có dự án đội lên hàng nghìn tỷ đồng.

Dự án đầu tư 7,56km đường bao phía đông nam quận Hải An.

Cụ thể, kết quả thanh tra quản lý chi phí đầu tư dự án cải tạo 2,23km đường 356 đoạn từ ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đập Đình Vũ (quận Hải An) do Sở Giao thông vận tải Hải Phòng làm chủ đầu tư cho thấy, tổng mức đầu tư ban đầu của dự án chỉ hơn 314,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình triển khai, dự án được điều chỉnh lên đến 1.310,9 tỷ đồng, đội vốn gần 1000 tỷ đồng.

Quá trình kiểm tra dự án kiên cố hóa và điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đê tả Lạch Tray từ An Đồng đến cầu Rào, đoạn từ k19+000 đến K23+160 và từ K24+118 đến K26+130, Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện dự án này đội vốn gấp 11 lần.

Theo đó, dự án trên do Sở NN&PTNT Hải Phòng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư ban đầu là hơn 182,6 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, thực hiện trong thời gian 2010 -2014. Tuy nhiên, sau đó, Sở NN&PTNT Hải Phòng có quyết định 59 phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình lên đến 2082 tỷ đồng.

Ngay dự án củng cố nâng cấp đê biển Bạch Đằng Km0-Km14+500 có chiều dài 7.770m do Sở NN&PTNT Hải Phòng làm chủ đầu tư cũng bị đội vốn từ 124,4 tỷ đồng lên đến 332,8 tỷ đồng, tăng so với tổng mức đầu tư đã được duyệt ban đầu là hơn 158,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quá trình thanh tra tại dự án đầu tư 7,56km đường bao phía đông nam quận Hải An do UBND Quận Hải An làm chủ đầu tư, TTCP cũng phát hiện dự án trên có tổng mức đầu tư hơn 886,4 tỷ đồng nhưng sau khi điều chỉnh, tổng mức đầu tư đã tăng lên 2.066,5 tỷ đồng, đội vốn hơn 1180 tỷ đồng.

Một dự án khác cũng gây choáng váng dư luận về mức độ đội vốn , đó là dự án xây dựng công trình tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Nguồn vốn ban đầu của dự án chỉ 998,4 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương nhưng sau khi điều chỉnh dự án tổng mức đầu tư đã bị đội vốn hơn 2.250 tỷ đồng lên đến 3.248,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dự án xây dựng Cầu Khuể cũng bị đội vốn từ 236,4 tỷ đồng lên đến 440,7 tỷ đồng và sau đó tiếp tục điều chỉnh lên đến 479 tỷ đồng.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, chỉ với 8 dự án thực hiện trong giai đoạn 2010-2017 tại địa phương này, tổng số vốn bị đội thêm lên tới... 7.326 tỷ đồng.