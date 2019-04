Ca sĩ Hoàng Nghĩa bị bắt khi đang bán ma túy

(Kiến Thức) - Từ tin báo tố giác của quần chúng, lực lượng công an đã phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy do ca sĩ Hoàng Nghĩa cầm đầu.

Ngày 18/4, Công an Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hiếu Nghĩa (tên thường gọi là ca sỹ Hoàng Nghĩa, 37 tuổi, ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ca sĩ Hoàng Nghĩa khi bị bắt (Ảnh Pháp Luật).

Trước đó, ngày 5/4, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại một nhà nghỉ (thuộc phường Long Phú) có một số nghi can đang có hành vi phạm tội về ma túy. Lực lượng Công an thị xã Tân Châu đã nhanh chóng đến kiểm tra bắt quả tang ca sỹ Hoàng Nghĩa đang bán ma túy cho một con nghiện.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 8 bọc nylon hàn kín hai đầu, bên trong có chứa ma túy đá, 2,8 triệu đồng cùng một số vật dụng liên quan khác.

Tang vật vụ án (Ảnh Pháp Luật).

Tại cơ quan công an, ca sỹ Hoàng Nghĩa khai nhận mua ma túy trên từ TP HCM đem về chia nhỏ bán cho các con nghiện tại địa phương để kiếm lời.

Hiện vụ việc ca sỹ Hoàng Nghĩa buôn ma túy đang được Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra, làm rõ.

