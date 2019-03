Danh tính tài xế xe bán tải chở 300kg ma túy vào TPHCM

(Kiến Thức) - Bước đầu cơ quan công an xác định tài xế xe bán tải trong vụ bắt giữ khoảng 300kg ma túy ở ngã tư vượt An Sương, huyện Hóc Môn, TP HCM có quốc tịch Đài Loan.

Trưa 28/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ chặn bắt xe bán tải nghi vận chuyển một lượng ma túy lớn ở khu vực ngã tư vượt An Sương, huyện Hóc Môn, TP HCM.

Hiện trường lực lượng chức năng bắt xe bán tải tối 27/3.

Trước đó, đêm 27/3, tổ công tác 363 Công an TP HCM phối hợp Đội CSGT An Sương, Phòng CSGT Công an TP HCM tuần tra kiểm soát tại khu vực bến xe An Sương.

Khoảng 20h30, tổ công tác phát hiện một ôtô 4 chỗ biển số tỉnh Bình Dương và một xe bán tải biển số tỉnh Thái Nguyên hướng từ tỉnh Bình Dường đi vào khu vực cầu vượt An Sương nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Khi bị cơ quan chức năng chặn xe kiểm tra, bất ngờ tài xế xe 4 chỗ và tài xế xe bán tải cùng một người khác trên xe bán tải xuống xe bỏ chạy bộ thoát thân. Hai tài xế xe 4 chỗ và xe bán tải đã bị bắt lại.

Kiểm tra xe bán tải, cơ quan chức năng phát hiện trên xe có 5 thùng carton đựng gần 900 gói nilông chứa chất bột màu trắng nghi chất ma túy, tổng trọng lượng ước khoảng 300kg.

Bước đầu cơ quan công an xác định tài xế ôtô 4 chỗ ngụ tỉnh Thanh Hóa, còn tài xế xe bán tải quốc tịch Đài Loan. Người ngồi trên xe bán tải đã bỏ trốn cũng có quốc tịch Đài Loan.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang truy bắt một đối tượng trên xe bán tải đã bỏ trốn, đồng thời khám xét nhiều địa điểm ở vùng ven, khu vực giáp ranh TP HCM, mở rộng điều tra vụ án ma túy này.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Phá đại án 110.000 viên ma túy tổng hợp ở Quảng Bình: