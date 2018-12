Buôn lậu đuôi voi, vảy tê tê, GĐ Công ty Đông Phương bị điều tra

Ngày 25/12, Công an TP Hải Phòng cho biết phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Hải Phòng vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm (theo Điều 244, Bộ luật Hình sự) và đang tiến hành truy bắt đối tượng Nguyễn Quang Lợi (SN 1983, trú tại ngõ 229 Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP.Hải Phòng).



Nguyễn Quang Lợi làm Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại vận tải Đông Phương (công ty Đông Phương) - là chủ của số hàng là sản phẩm của những loài động vật quý hiếm. Cơ quan công an cho biết, thời điểm hiện tại, Lợi đang có dấu hiệu bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế - CATP phát hiện hàng hóa trong 3 Container số PONU 2002414, MSKU 4205431 và MRSU 0273130, được hãng tàu Maersk vận chuyển từ Cameroon về Cảng Tân Vũ (Hải Phòng) vào ngày 4/10/ 2018, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Vảy tê tê được chứa trong container.

Ngày 26/10/2018, Đội 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã đề nghị Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp xác minh điều tra, xác định: 3 Container trên, thuộc vận đơn số 965303374, vận chuyển trên tàu Bridge, chuyến 1807, do Chi nhánh CtyTNHH Maersk Việt Nam, tại Hải Phòng (địa chỉ tầng 7, tòa nhà ACB, số 15 Hoàng Diệu, phuùng Minh Khai, quận Hồng Bàng) là đại lý.

Người nhận hàng là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại vận tải Đông Phương (địa chỉ tại 3/55/302 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa trong 3 Container chứa gỗ lim, gỗ gõ Châu Phi xẻ dạng thanh và cắt khúc đã được sơ chế.

Đặc biệt trong Container PONU 2002414, có chứa hàng tạ vảy tê tê là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ theo Công ước quốc tế Cites và Luật hình sự Việt Nam.

Ngày 26/11, căn cứ vào kết quả điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế - CATP đã khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm (theo Điều 244 BLHS).

Thông qua công tác điều tra mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát Kinh tế - CATP phát hiện các đối tượng tiếp tục vận chuyển 3 Container số MSKU7665301, từ Cameroon về cảng Hải Phòng vào các ngày 10 và 17/10, có chứa bộ phận động vật nguy cấp quý hiếm. Người nhận hàng vẫn là Cty TNHH Đầu tư Thương mại vận tải Đông Phương .

Ngày 20/12 mới đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Đội Kiểm soát Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra 3 Container trên, phát hiện có chứa khoảng 28 đuôi voi, trọng lượng 3kg, thuộc loài động vật nguy cấp quý hiếm được bảo vệ theo Công ước quốc tế Cites và Luật hình sự Việt Nam, giấu xen kẽ với các loại gỗ lim, gỗ gõ Châu Phi xẻ dạng thanh và cắt khúc đã được sơ chế.

Phòng Cảnh sát Kinh tế - CATP đang phối hợp với Cục Hải quan thành phố tiếp tục điều tra vụ việc.