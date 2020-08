Bóc mẽ lý do nhiều người Trung Quốc trốn sang Việt Nam

(Kiến Thức) - Thời gian qua, Cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện và bắt giữ rất nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với nhiều mục đích khác nhau. Các đối tượng khai nhận đủ loại lý do, trong số đó có cả những kẻ trốn nã vào Việt Nam để tiếp tục phạm tội.

11 người Trung Quốc trốn nã sang Móng Cái thuê nhà, tổ chức đánh bạc

Ngày 23/8, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc Công an TP Móng Cái vừa phát hiện, bắt giữ nhóm 11 người Trung Quốc thuê nhà tại Móng Cái để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên trang mạng Trung Quốc. Trong số 11 người, có 10 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, nhóm người Trung Quốc bị phát hiện khi Công an TP Móng Cái kiểm tra, rà soát tại khu vực phường Hải Yên vào ngày 21/8. Thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện và tạm giữ 4 máy tính xách tay, 10 thẻ ngân hàng Trung Quốc, 63 sim điện thoại Trung Quốc chưa qua sử dụng cùng 8 bộ phát WiFi và một số đồ vật liên quan.

Nhóm người Trung Quốc bị Công an TP Móng Cái, Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ - Ảnh: TƯỜNG MINH

Công an thành phố Móng Cái xác định nhóm người này thông qua một người ở Móng Cái để thuê nhà, lắp đặt thiết bị đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên trang mạng Trung Quốc. Số này hoạt động khép kín, không tiếp xúc với người ngoài. Qua trao đổi thông tin với Cục Công an TP Đông Hưng, Trung Quốc, được biết nhóm 11 người này đang bị Công an Trung Quốc truy nã về hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng.

Bắt nhóm người Trung Quốc thuê khách sạn để đánh bạc qua mạng tại Huế

Ngày 11/8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã bắt giữ nhóm người nước ngoài, đa số mang quốc tịch Trung Quốc, thuê khách sạn tại TP.Huế, để đánh bạc qua mạng internet.

Theo đó, sau quá trình điều tra, theo dõi, tối ngày 1/8, Công an tỉnh đã ập vào một khách sạn tại TP.Huế, bắt quả tang nhóm người Trung Quốc đang đánh bạc qua mạng internet, gồm: Xiang Jie, Zeng Jiale, Yu Lijun, Chen DaoGuang, Liu JianFei, Chen JianJing, Xu HongFeng (có tuổi từ 20 - 43).

Nhóm người Trung Quốc bị bắt tại Huế vì tổ chức đánh bạc qua mạng internet

Qua điều tra, bước đầu xác định nhóm tổ chức đánh bạc qua mạng internet với thủ đoạn sử dụng máy tính để bàn và điện thoại thông minh nhằm kết nối mạng để truy cập vào website có địa chỉ https: kkw878.com để đánh bạc trực tuyến với đối tượng là người Trung Quốc, việc thanh toán tiền thắng thua từng ván được trả bằng tiền nhân dân tệ thông qua các tài khoản điện tử được mở tại ngân hàng của Trung Quốc...

Cơ quan chức năng đã phát hiện, tạm giữ nhiều tang vật có liên quan dùng để thực hiện hành vi đánh bạc qua mạng.

Bắt nhóm người Trung Quốc cho vay lãi suất đến 1.095%/năm

Ngày 20/4/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã triệt phá thành công một đường dây cho vay nặng lãi thông qua các ứng dụng cho vay tiền nhanh do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phát hiện một nhóm người Trung Quốc gồm Niu Li Li (chưa rõ lai lịch) và Jiang Miao (SN 1981, quốc tịch Trung Quốc) “núp bóng” phía sau một số công ty như V.F; B.M.V và Đ.P cung cấp các dịch vụ tài chính cho vay tiền thông qua các ứng dụng trên điện thoại như “Vaytocdo”, “Moreloan” và “VD online” với lãi suất “cắt cổ”.

Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Cụ thể, khách hàng vay tiền qua ứng dụng “Vaytocdo” thì người vay lần đầu được duyệt vay tối đa 1,7 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế khách hàng chỉ nhận được 1.428.000 đồng, còn lại 272.000 đồng là phí dịch vụ. Trong vòng 8 ngày, con nợ sẽ phải trả cả gốc lẫn lãi với số tiền 2.040.000 đồng. Nếu khách hàng trả chậm sẽ bị phạt 102.000 đồng/ngày.

Với khách hàng vay qua ứng dụng “Moreloan” và “VD online” thì người vay lần đầu được duyệt vay số tiền 1,5 triệu đồng nhưng thực tế chỉ được nhận 900 ngàn đồng, còn lại 600 ngàn đồng là phí dịch vụ và tiền lãi trong 7 ngày. Sau 7 ngày thì người vay phải trả gốc vay là 1,5 triệu đồng. Nếu khách vay trả chậm sẽ bị phạt từ 2-5% lãi suất/ngày.

Tính ra, người vay phải trả lãi suất lên đến 3%/ngày, tương đương 21%/tuần, 90%/tháng và 1.095%/năm. Những khách trả tiền đúng hạn, lần sau chúng sẽ cho nâng cấp để vay được nhiều tiền hơn với các cấp độ từ 1 đến 7. Cấp độ cao nhất sẽ được duyệt vay tối đa 2.750.000 đồng.

Bắt nhóm người Trung Quốc thuê trẻ em đóng 'phim người lớn'

Ngày 17/9/2019, Công an TP Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp 5 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam để điều tra hành vi “giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Các đối tượng bị bắt gồm Tưởng Đăng Quân (30 tuổi), Trương Huệ Mẫn (38 tuổi), Phương Tuấn Kiệt (33 tuổi), Đới Hồng Hi (22 tuổi), Lưu Tiểu Duy (30 tuổi) đều có quốc tịch Trung Quốc và Sầm Thị Sen, 24 tuổi, trú tỉnh Gia Lai.

Những đối tượng liên quan đến việc thuê trẻ em đóng 'phim người lớn'

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, ngày 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố cáo của người dân về việc em N.H.K.D. (15 tuổi, trú TP Đà Nẵng) bị nhóm người Trung Quốc dụ dỗ, bắt quan hệ tình dục, livestream trên mạng xã hội Trung Quốc.

Vụ việc xảy ra tại một ngôi nhà thuộc phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an quận Sơn Trà tiến hành điều tra, xử lý.

Ngày 14/9, lực lượng công an kiểm tra hành chính căn nhà 4 tầng trên đường Lê Minh Trung, quận Sơn Trà. Tại đây có 5 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đang lưu trú. Kiểm tra các thiết bị, máy móc, máy vi tính, điện thoại di động… công an phát hiện nhiều hình ảnh, video đồi trụy.

Tiếp tục đấu tranh với nhóm người này, công an xác định Sầm Thị Sen thuê căn nhà trên từ tháng 2/2019 để ở cùng nhóm người Trung Quốc và thực hiện quay trực tiếp các video kích dục, clip sexy... Người xem các clip, hình ảnh này phải trả phí.

Không chỉ vậy, Sen lên mạng xã hội đăng thông tin tìm kiếm các cô gái tham gia với hứa hẹn được trả tiền nếu quay cảnh sexy không giao cấu thì được trả 700.000 đồng/6 giờ, có quan hệ tình dục được trả 1 triệu đồng/6 giờ. Với chiêu thức này, nhóm đối tượng đã tìm được một số cô gái tham gia, trong đó có bé D. và 3 phụ nữ khác.

TP.HCM bắt băng nhóm người Trung Quốc cho vay nặng lãi qua app

Tang vật là những chiếc máy tính bị thu giữ

Ngày 17/9/2019, Cơ quan CSĐT Công an quận 2, TP.HCM đã bàn giao 9 nghi phạm (6 người Trung Quốc, 3 người Việt Nam) cùng hồ sơ, tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra hành vi hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi thông qua app.

Những nghi phạm bị tạm giữ gồm 6 người Trung Quốc (Song Yu Jie, Yan Ze Feng, Han Chao, Zang jin Chen, Qian Ying Jie, Qian Liang Yo) và 3 người Việt Nam (Ng.V.B, Nguyễn Thị Hoàng Mỹ, Phạm Viết Thanh Nhã).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận tại địa chỉ trên có hai công ty (Công ty TNHH Kyushu và Công ty Star City) đang hoạt động cho vay tín chấp do ông Nguyễn Khắc Hạnh làm giám đốc và một người tên là Yan Xin (quốc tịch Trung Quốc) làm phó giám đốc.

Hai công ty này đăng ký kinh doanh tại Gò Vấp trong tháng 4 và tháng 5/2019. Tại hai công ty này có khoảng 30 nhân viên là người Trung Quốc và Việt Nam hoạt động. Sau khi tạo các app (do người Trung Quốc lập), hai công ty này thông qua mạng xã hội Facebook để quảng cáo cho người vay tiền biết hình thức vay tiền nhanh gọn trên điện thoại di động.

