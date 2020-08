Điểm mặt những đối tượng đưa người Trung Quốc vào Việt Nam

2 nghi phạm đưa người Trung Quốc vượt biên vào TP.HCM: Ngày 31/7, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa tiến hành tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn (49 tuổi, trú tại Lào Cai) và Nguyễn Trịnh Văn Hưng (48 tuổi, trú tại Khánh Hòa). Nhàn cùng Hưng là hai nghi phạm cầm đầu trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Theo cơ quan công an, đầu tháng 4/2020, Nhàn quen một người Trung Quốc tên là A Ma. Người này đặt vấn đề cần thuê xe ô tô để chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào khu vực TP.HCM để kiếm việc làm thuê. Nhàn nhận lời. Theo thỏa thuận, mỗi chuyến xe từ Lào Cai vào TP.HCM, A Ma sẽ trả cho Nhàn 25 triệu đồng. Để thực hiện kế hoạch, Nhàn liên hệ với Hưng thuê ôtô từ TP Nha Trang, Khánh Hòa ra Lào Cai để đón số người Trung Quốc vượt biên trái phép. Mỗi chuyến xe Nhàn trả cho Hưng 23 triệu đồng, số còn lại Nhàn giữ lại để tiêu xài cá nhân. Cả hai khai nhận đã thực hiện trót lọt sáu chuyến xe chở người Trung Quốc vào TP.HCM. Đến ngày 27/7, khi xe đang chở 10 người Trung Quốc vào sâu trong nội địa Việt Nam thì bị công an phát hiện. 2 đối tượng đưa 9 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam: Ngày 28/7, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng có hành vi đưa đón 9 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở tại khu vực đồn quản lý. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã quyết định khởi tố vụ án hình sự các đối tượng có hành vi đưa, đón người xuất, nhập cảnh trái phép trên. Hai đối tượng tổ chức đưa, đón người nhập cảnh trái phép qua biên giới là Hoàng Thị Thơm (sinh năm 1980) và Đinh Thị Từ (sinh năm 1983), cùng trú tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 26/7, các đối tượng đã nhận được cuộc gọi điện thoại của một người thanh niên không rõ tên tuổi muốn thuê để đưa 8 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực mốc 1219 (khu vực thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma quản lý), với giá tiền công 250.000 đồng/người. Khởi tố 2 đối tượng 'tiếp tay' người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Lào Cai: Đồn Biên phòng cửa khẩu Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố Phùng Thế Anh (SN 1994) và Vàng Seo Xóa (SN 1989, cùng ở Lào Cai) vì có hành vi tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, qua biên giới tại tỉnh Lào Cai. Trước đó, rạng sáng 16/7, tổ tuần tra thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Lào Cai phát hiện và tạm giữ bốn đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khai thác nhanh, các đối tượng khai nhập cảnh qua cửa khẩu ở Lào Cai để di chuyển vào TP Hồ Chí Minh làm thuê cho một xưởng may. Quá trình đấu tranh, lực lượng biên phòng triệu tập Phùng Thế Anh và Vàng Seo Xóa vì có liên quan. Khai với lực lượng chức năng, Phùng Thế Anh từng là lái xe cho một khách sạn trên địa bàn thành phố nên có quen biết nhiều người Trung Quốc. Theo thỏa thuận khi xong việc, mỗi chuyến xe 7 chỗ ngồi và xe 16 chỗ ngồi di chuyển thành công, Thế Anh sẽ nhận được lần lượt 25 và hơn 40 triệu đồng. Để thực hiện tổ chức đưa đón người Trung Quốc, Thế Anh bố trí phương tiện, đồng thời kết nối với Vàng Seo Xóa để cùng thực hiện. Quảng Ninh bắt 6 đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam: Ngày 25/7, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố, bắt giam 3 tháng đối với 6 đối tượng, gồm: Voòng A Sủi (23 tuổi), Voòng A Hây (21 tuổi), Nình Văn Xuân (18 tuổi), Phùn Quay Phóng (22 tuổi), Phùn Văn Dũng (19 tuổi) cùng trú xã Hải Sơn, TP.Móng Cái (Quảng Ninh) và Lỷ A Tằng (24 tuổi) trú tại xã Đại Dực, H.Tiên Yên, Quảng Ninh. Quá trình điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, trong thời gian làm việc tại thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) Voòng A Sủi quen biết với một đối tượng người Trung Quốc tên “A Lùng”. Sau đó, thông qua ứng dụng Wechat Sủi và A Lùng bàn nhau tổ chức cho một số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ thành phố Đông Hưng đến Móng Cái, với giá 4.000 nhân dân tệ /1 người. Tiếp đó, A Lùng giới thiệu Sủi với người Trung Quốc cần sang Việt Nam để liên lạc, đưa đón. Để thực hiện hành vi này, Sủi đã rủ em trai là Voòng A Hây, sau đó Hây tiếp tục rủ anh họ là Lỷ A Tằng, cùng với các đối tượng Nình Văn Xuân, Phùn Quay Phóng, Phùn Văn Dũng, Lỷ A Tằng tham gia. Khi những người Trung Quốc nhập cảnh thành công, các đối tượng này ngày lập tức sử dụng môtô đón và đưa đến trung tâm TP.Móng Cái để tìm cách tiếp tục đi sâu vào nội địa Việt Nam. Trong hai ngày 9-10/6, tại khu vực biên giới Mốc 1355 Sủi, Hây, Tằng, Xuân, Phóng đã tổ chức đón 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Móng Cái. Sau đó bị Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ. >>> Video: Bắt 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh (Nguồn VTC Now)

