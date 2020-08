Tin nóng ngày 23/8: Nguyên nhân Phó Giám đốc Sở Tài chính Bạc Liêu tử vong

1. Nguyên nhân Phó Giám đốc Sở Tài chính Bạc Liêu tử vong: Ngày 23/8, các ngành chức năng của tỉnh Bạc Liêu đã xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Phan Chí Quang (41 tuổi; ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) tử vong là do uống quá nhiều bia rượu và "trúng gió" chứ không có lực tác động nào từ bên ngoài. 2. Nữ hướng dẫn viên du lịch bị “cò” đánh chấn thương mặt: Chiều 23/8, Công an xã An Khánh, huyện Châu Thành (Bến Tre) cho biết, đã lập biên bản và đang xác minh xử lý vụ đánh nhau tại khu du lịch Miền Quê, xã An khánh khiến nữ hướng dẫn viên du lịch của công ty TNHH Du lịch Miền Quê bị thương. 3. Nghi phạm bắt cóc bé 2 tuổi ở Bắc Ninh đổi lời khai: Hiện nay, lời khai của nghi phạm Nguyễn Thị Thu được đánh giá là bất nhất và liên tục thay đổi lời khai. Lúc đầu khi bị bắt, Thu khai mình mục đích bắt cóc cháu bé là vì "tình cảm cá nhân" nhưng không có bất cứ quan hệ nào với gia đình cháu Gia Bảo. Nhưng thu đã đổi lời khai rằng bắt cóc một bé trai tầm tuổi đứa con đã mất để “thế thân”. 4. Mâu thuẫn tình cảm, “phi công trẻ” ra tay sát hại người tình: Ngày 23/8, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ hình sự Hoàng Mạnh Thọ (SN 1990, trú tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi "Giết người". Ngày 19/8, Thọ đã mang theo dao tới phòng trọ tìm bạn gái là chị N.T.H (SN 1982, tạm trú phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên) để chém nạn nhân tử vong. 5. Bắt nghi phạm trộm 350 cây vàng: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, ngày 23/8 cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tiến Hân (30 tuổi, trú thôn Bãi Thụy, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội). Hân là người trộm 350 cây vàng tại tiệm vàng Tuấn Đạt thuộc phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây. 6. 10 nam nữ tổ chức sinh nhật bằng ma túy: Sáng 23/8, Công an phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đang tạm giữ (5 nam, 5 nữ) để xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, lúc 22h30 ngày 22/8, Công an phường Khuê Mỹ phát hiện nhóm này tụ tập trong căn hộ cho thuê ở đường Võ Nguyên Giáp nên kiểm tra hành chính, thu giữ một số dụng cụ sử dụng ma tuý và chất cấm. 7. Bắt nóng nghi phạm giết người phụ nữ bại liệt: Khoảng 6h ngày 23/8, người dân ở thôn 1, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh (Lâm Đồng) phát hiện bà Nguyễn Thị Kim Th. (58 tuổi, bị liệt nửa người) tử vong. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm Nguyễn Quang Thoại (trú cùng địa bàn) khi đối tượng đang lẩn trốn tại vườn cà phê cách hiện trường không xa. Video Chủ tiệm vàng báo mất trộm 350 cây vàng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp

