Người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép: Bao nhiêu người vào “chui”, có trục xuất?

Liên tiếp trong thời gian qua, các cơ quan chức năng tại nhiều địa phương đã phát hiện nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Điều này dấy lên nhiều quan ngại nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Dư luận đặt câu hỏi, bao nhiêu người Trung Quốc đã vào Việt Nam “chui” trái phép? Ngày 16/7, Công an TP Đà Nẵng kiểm tra hành chính khách sạn East Sea (đường Loseby, Sơn Trà) phát hiện 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ngày 20/7, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) phát hiện 24 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến thu mua hải sản. Đến ngày 27/7, cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng đã phát hiện 60 người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Ngày 18/7, lực lượng chức năng TP Hội An và thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) phát hiện 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ngày 27/7. Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan đến vụ 21 người Trung Quốc bị phát hiện có dấu hiệu nhập cảnh trái phép gồm Gao Liang Gu (SN 1978, Phúc Kiến, Trung Quốc) và Lương Thùy Dung (SN 1986, tỉnh Trà Vinh) để điều tra hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” và “Đưa hối lộ” theo Điều 348 và Điều 364 Bộ luật Hình sự. Ngày 24/7, Cảng vụ hàng không quốc tế Nội Bài phát hiện 2 phụ nữ cư trú tại Kiên Giang từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Ngày 25/7, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam 6 thanh niên vì đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ngày 28/7, cơ quan chức năng ở Khánh Hòa phát hiện 4 người Trung Quốc ở trọ bất hợp pháp tại một khu nhà trọ tại đường Nguyễn Thiện Thuật nối dài, TP Nha Trang. Trước đó, ngày 28/7, Khánh Hòa cũng đã phát hiện 9 người Trung Quốc ở bất hợp pháp tại đường Lê Văn Hưu, xã Phước Đồng (TP. Nha Trang). Ảnh minh họa. Nguồn: NLĐ Ngày 30/7, lãnh đạo UBND quận Tân Phú (TP HCM) xác nhận cơ quan chức năng quận Tân Phú đã phát hiện 11 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trước đó, sáng 28/7, TP.HCM cũng đã phát hiện 8 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam nhập cảnh trái phép tại quận 12. Ngày 30/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, hiện đã khởi tố 2 đối tượng có hành vi tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trước đó, vào khoảng 1h ngày 16/7, tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã phát hiện và bắt giữ 4 công dân Trung Quốc đang có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sáng 27/7, Công an thành phố Lào Cai cũng bắt 10 đối tượng là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào thành phố Lào Cai, để đi TP Hồ Chí Minh, do bốn đối tượng là người Việt Nam dẫn dắt. Ngày 28/7/2020, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã phát hiện, xử lý 16 người Trung Quốc về hành vi nhập cảnh trái phép. Thông tin từ Bộ Công an cho biết, từ 1/5, lực lượng Công an trên cả nước đã triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, đã phát hiện, phối hợp đưa hàng ngàn người nhập cảnh (kể cả nhập cảnh trái phép) vào các khu vực cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thời gian này, Công an tỉnh Nghệ An đã điều tra, làm rõ 13 vụ/16 đối tượng, khởi tố 6 vụ/9 bị can về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép"; Công an tỉnh Lạng Sơn riêng trong tháng 7 đã phát hiện, khởi tố 5 vụ/30 bị can về hành vi "Tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép"; Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, khởi tố 2 vụ/9 đối tượng về hành vi "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép"; Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện, điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép"… Tuy nhiên, đây mới chỉ là “bề nổi của tảng băng chìm”. Bởi thực tế, có thể có rất nhiều Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép. Điều này khiến dư luận đặt ra câu hỏi, bao nhiêu người Trung Quốc nhập cảnh trái phép chưa bị phát hiện? Ảnh: Zing Theo quy định của pháp luật, hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngoài xử lý hành chính và trục xuất, nếu đối tượng dương tính COVID-19 có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lây lan dịch bệnh. Đặc biệt, Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định hành vi đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, có một bộ phận chủ quan, lơ là, không thực hiện đầy đủ các khuyến cáo về phòng chống dịch của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế. Trong đó, việc để xảy ra tình trạng các đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép là rất đáng trách. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương liên quan mở rộng điều tra, xác minh những vụ việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong thời gian qua; xác định các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tiếp tay, các đơn vị, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 27/7, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Quốc phòng và các địa phương biên giới phải tăng cường kiểm soát và làm rõ trường hợp vi phạm. Bộ Quốc phòng phải xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ, cá nhân, đơn vị, địa phương vi phạm Luật Biên giới. Bộ Công an thực hiện chủ trương đi từng ngõ, gõ từng nhà những địa bàn trọng điểm như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và 2 thành phố lớn để tìm các đối tượng nhập cảnh trái phép, song song đó tập trung điều tra, truy tố, xét xử những cá nhân, đơn vị vi phạm pháp luật trong vấn đề đưa người xâm nhập trái phép. Clip Quảng Ninh: Bắt 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Nguồn: VTC 14

