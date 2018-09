Bộ GD&ĐT lập đoàn kiểm tra Nhà xuất bản Giáo dục

Bộ GD&ĐT đã ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc in và phát hành sách giáo khoa năm học 2018 - 2019 tại NXB Giáo dục Việt Nam.

Chiều 20/9, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng - Bộ GDĐT đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra có mặt tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGD) để tiến hành kiếm tra qua trình xuất bản, in ấn, phát hành sách giáo khoa (SGK).

Lý do được cho là vì trong những ngày gần đây, nhiều câu hỏi từ phía đại biểu quốc hội về việc in SGK có lãng phí hay không, quy trình in ấn có tạo kẽ hở cho lợi ích nhóm...?

Ảnh minh họa

Trước đó, vào năm 2017, Bộ GDĐT đã có Quyết định Thanh tra Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc thanh tra này không đi sâu vào công tác chuyên môn mà chủ yếu quan tâm tới khâu tổ chức cán bộ, quản lý sử dụng tài sản... Kết luận của Thanh tra Bộ GDĐT cho thấy N hà xuất bản Giáo dục có dấu hiệu sai phạm ở 19 khoản khác nhau.

Cụ thể, trong quản lý, đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc NXBGD tại số 104 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM, NXBGD không trình Bộ GDĐT phê duyệt theo quy định. Quá trình triển khai dự án, NXBGD đã chấp thuận để hai công ty con góp vốn vào kinh doanh bất động sản; phê duyệt đầu tư 50 tỷ đồng xây dựng tòa nhà văn phòng 10 tầng, khi thời hạn được giao sử dụng đất chỉ còn 7 năm. Mặt khác, công trình thuộc dự án lại cho thuê toàn bộ; quá trình giao đơn vị ký hợp đồng lòng vòng, thiếu minh bạch…

Đối với công tác quản lý tài chính, theo kết luận thanh tra, tại thời điểm 31.12.2015, NXBGD có vốn đầu tư tại 54 công ty với tổng giá trị 548,4 tỷ đồng.

Trong đó, có 18 công ty (vốn đầu tư hơn 192,1 tỷ đồng) hoạt động không hiệu quả, không có cổ tức để chi trả. Tại thời điểm 31.12.2016, NXBGD có vốn đầu tư tại 52 công ty, với tổng giá trị đầu tư hơn 546,5 tỷ đồng thì có 17 công ty (vốn đầu tư hơn 178,4 tỷ đồng) không chi trả cổ tức. Như vậy, việc góp vốn đầu tư của NXB Giáo dục Việt Nam vào nhiều công ty không hiệu quả, có những công ty hoạt động thua lỗ trong nhiều năm

Với hàng loạt những sai phạm, kết luận thanh tra của Bộ GD-ĐT khẳng định trách nhiệm thuộc ông Ngô Trần Ái, nguyên Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc; ông Mạc Văn Thiện, nguyên Chủ tịch HĐTV; ông Vũ Văn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc; và một số thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam…