Người phụ nữ chi tiền tỷ kết hôn giả mơ xuất ngoại

Trăm nẻo đường kết hôn giả



Ôm cháu bé trong lòng, cháu cứ bi bô kể đủ mọi thứ chuyện, từ chuyện cô giáo dạy múa dạy hát, chuyện ông bà nội mới mua cho cái hồ bơi bằng phao nhân dịp sinh nhật, chuyện bố mẹ mới đưa cháu đi chơi công viên Đầm Sen… Đang dở câu chuyện với cháu thì thấy có người đàn ông tên Sang đến đón, cháu bé chạy đến ôm chầm lấy cổ bố rồi quay sang chào chúng tôi: "Con chào các cô con về".

Khi bóng hai cha con đi khuất, người bạn mới quay sang bảo tôi: "Là cha con thật đấy, nhưng mà về giấy tờ thì cháu vẫn không phải là con của bố cháu". Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, người bạn hiện đang làm giáo viên mầm non một trường tư thục ở quận 9, TP.HCM cho biết, mẹ cháu bé cách đây mấy năm có đi xuất khẩu lao động bằng con đường kết hôn giả.

Đến khi về nước, vợ chồng mới sinh ra cháu. Nhưng do chưa có quyết định ly hôn với người đàn ông ngoại quốc kia, chồng chị trên danh nghĩa cũng chỉ là chồng cũ nên giấy tờ khai sinh cho cháu vẫn chưa được hoàn tất. Cháu khó xin đi học ở các trường công nên phải học ở trường tư thục.

Câu chuyện tình cờ được biết cách đây không lâu cứ ám ảnh tôi mãi. Ba tiếng "kết hôn giả" cứ lởn vởn trong đầu, bởi lẽ đã gọi là kết hôn đều phải có giấy tờ, được đóng dấu, được chứng nhận thì mọi thứ đều phải là thật. Hoá ra, cái đám giấy tờ thật ấy cũng chỉ để chứng nhận cho một cuộc hôn nhân giả mà tất cả động lực phía sau cũng chỉ là vì sức cám dỗ của đồng tiền.

Mỗi năm, trong cả nước phát hiện và xử lý hàng chục vụ môi giới kết hôn với người nước ngoài, có đến hàng ngàn người được xuất cảnh với chức danh "là vợ, là chồng".

Nhiều người lựa chọn phương thức kết hôn để có quốc tịch nước ngoài nhưng không lường trước được hết hậu quả. Ảnh minh họa.

Để được "là vợ, là chồng" với những người nước ngoài, có người phải bỏ ra đến hàng ngàn đô la Mỹ - con số không nhỏ với những người dân lao động chất phác. Để rồi may mắn, sau một vài năm tha hương, quần quật làm những công việc chân tay nặng nhọc với giá "rẻ bèo" hơn nhiều lần so với công giá của những người dân nước đó, "người vợ, người chồng" này trở về nước với vài trăm triệu dắt lưng. Không may mắn thì tiền mất, tật mang, bị đuổi về nước với tình trạng kiệt quệ, bệnh tật. Không may nữa thì trở về trong bình tro tàn với nỗi buồn khôn xiết của người thân.