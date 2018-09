Thêm chi tiết vụ kỳ án lên mạng khoe tiền sau khi giết người

Điều đáng nói, sau khi đối tượng bị cơ quan điều tra phát hiện, bắt giữ, nhiều người mới ngỡ ngàng biết rằng số tiền mà đối tượng này đăng tải trên trang cá nhân Facebook với tên nick rất khoe khoang "Dư Tiền Triệu" lại là tiền sau khi giết người, cướp của mà có...

Bí mật kinh hoàng trong ngôi nhà không người ở

Sáng 9.9, sau khi nhờ thợ khóa mở cửa một căn buồng ngủ của người quen để cất đồ, chị Lương Thị Thu Hiền (43 tuổi, trú tại nhà số 3, ngõ 8 phố Chiền, phường Ngô Quyền, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) phát hiện bên trong nhà có một tử thi đã phân hủy chỉ còn trơ xương. Quá hoảng sợ, chị Hiền đã đóng cửa lại, chạy ra ngoài hô hoán người dân và báo cho cơ quan Công an.

Chủ nhân căn nhà này là bà Trịnh Thị Thành (55 tuổi), chồng là ông Nguyễn Văn Hải (61 tuổi, đã mất năm 2009). Vợ chồng bà Thành có hai người con là Nguyễn Thị Tú (30 tuổi, khoảng 4 tháng nay chị Tú đi khỏi nhà không rõ tung tích), người con thứ hai là anh Nguyễn Văn Hòa (25 tuổi) không có công ăn việc làm ổn định, thường đi bán kem, bánh mì tại các hội chợ ở các tỉnh phía Bắc, rất ít khi về căn nhà số 4, khi về thì ngủ tại phòng ngủ phía sau nhà.Qua điều tra xác minh, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định căn nhà phát hiện tử thi là nhà số 4, ngõ 8, đối diện với nhà chị Hiền. Bên trong địa chỉ này có một nhà cấp 4, sau đó đến một khoảng sân và cuối cùng là một gian ngủ mái bằng.

Theo người dân nơi đây cho biết, khoảng 2 tháng nay, không thấy anh Hòa về nhà. Bản thân bà Thành cũng không ở nhà này mà chuyển vào Vũng Tàu sinh sống cách đây 3 năm. Từ khi bà Thành vào Vũng Tàu sinh sống, ngôi nhà cấp 4 và khoảng sân được cho chị Lương Thị Thu Hiền mượn để chứa hoa nhựa, dụng cụ làm hoa sản xuất kinh doanh.

Chị Hiền và anh Hòa đều có chìa khóa để mở cửa vào căn nhà cấp 4, còn chìa khóa buồng ngủ chỉ anh Hòa có. Tại căn nhà cấp 4, anh Hòa có để 1 xe máy Dream cũ, do vậy đến 10 giờ ngày 9.9, chị Hiền có nhờ một thợ sửa khóa đến mở khóa buồng ngủ của anh Hòa để cất chiếc xe máy Dream vào trong. Khi mở cửa vào, chị Hiền đã phát hiện dưới nền nhà chăn chiếu để lộn xộn, bên dưới lộ ra một chiếc sọ người nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Đến 12h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hòa, con trai của chủ nhà. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, hộp sọ có 2 vết vỡ lún, do vậy có đủ căn cứ để xác định có dấu hiệu của vụ án giết người. Ngoài chiếc xe Dream cất trong nhà cấp 4, anh Hòa còn sử dụng một chiếc xe máy Exciter BKS 88B1-233.91. Hiện xe này không còn tại nơi ở, vì thế vụ việc còn có dấu hiệu của tội cướp tài sản. Nhận định mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động tối đa lực lượng nghiệp vụ để điều tra xác minh vụ án.

Lương Văn Dư được đưa đến hiện trường thực nghiệm điều tra.

Nối ghép manh mối

Sau khi cơ quan Công an xác định tử thi đã phân hủy trong căn nhà số 4 là anh Nguyễn Văn Hòa, nhiều người dân trong khu phố tỏ ra rất bất ngờ bởi ai cũng nghĩ rằng, anh Hòa đi làm ăn xa chưa về. Nói về anh Hòa, người dân trong khu phố đều nhận xét, đây là một thanh niên chịu khó làm ăn, hoàn cảnh gia đình lại vô cùng đặc biệt nên được nhiều người thông cảm, thương quý.

Giải thích về việc vì sao thi thể của anh Hòa nằm trong phòng kín hơn 2 tháng mới có người phát hiện ra, chị Lương Thị Thu Hiền cho biết, cách đây vài tháng có một hộ dân sinh sống cạnh nhà số 4 đưa về mấy bao phân để trồng cây. Khi phát hiện có mùi hôi thối từ trong khu vực ngõ số 8, nhiều người lại nghĩ rằng mùi thối đó phát ra từ những bao phân trồng cây do gia đình kia mang về. Không ai nghĩ đó là mùi của tử thi phân hủy bốc ra từ trong buồng ngủ đóng kín bên trong căn nhà số 4.

Người dân trong ngõ số 8 phải chịu đựng mùi hôi thối ấy trong suốt 1 tháng: Tuy nhiên sau một thời gian, mùi hôi ấy cũng giảm dần...

Nói về việc anh Hòa bị sát hại, ngay sau khi phát hiện sự việc, nhiều người trong khu đã nghĩ Lương Văn Dư là người có liên quan. Bởi lẽ, trước khi vụ việc xảy ra, Dư và anh Hòa chơi rất thân với nhau, cả hai thường xuyên về căn nhà này ngủ nên nhiều người trong ngõ biết mặt.

Nghĩ lại vụ việc, dường như chưa hết kinh sợ, chị Hiền kể: "Cách đây hơn 2 tháng, Hòa có nói chuyện với tôi về việc đi hội chợ ở Hà Giang bán hàng nên trong một thời gian dài, ai cũng tưởng cậu thanh niên này đi làm xa chưa về. Đến ngày 9.9, khi vào phòng khách căn nhà số 4 để thắp hương cuối tháng thì thấy chiếc xe máy Dream cũ của Hòa thường dùng chở hàng để ở đó. Lúc này, không rõ vì sao tôi lại có linh tính để xe ở đây sẽ mất, nên nghĩ đến việc dắt chiếc xe này vào phòng ngủ của Hòa để cất thì phát hiện xác của Hòa trong đó".

Từ những manh mối do người dân địa phương cung cấp và qua xác minh nhanh các mối quan hệ của nạn nhân, đến 12h ngày 10.9, CQĐT công an tỉnh Vĩnh Phúc đã làm rõ đối tượng gây án là Lương Văn Dư (SN 1998, dân tộc Tày, trú tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). Ngay sau đó, các mũi trinh sát đã tỏa đi nhiều nơi như Hà Nội, Hà Nam, Hà Giang, Lạng Sơn để truy tìm tung tích của đối tượng.

Đến 3h sáng 11.9, mũi trinh sát đi Hà Giang đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Lương Văn Dư tại xã Ngọc Minh (huyện Vị Xuyên, Hà Giang). Sau khi được áp giải về cơ quan Công an, đối tượng này đã khai nhận, do quen biết nhau trong quá trình bán hàng rong tại các hội chợ, cả hai coi nhau như bạn bè thân thiết và thường xuyên đi làm cùng nhau. Đúng như những gì hàng xóm nhà anh Hòa nói, Dư cũng thường xuyên về căn nhà số 4, ngõ 8 phố Chiền ở Vĩnh Phúc để ngủ qua đêm.

Khoảng hơn 20h ngày 7.7, Dư và anh Hòa cùng về căn nhà số 4 của Hòa và vào phòng ngủ ở phía cuối nhà. Tại đây, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn do Dư đòi nợ Hòa số tiền 15 triệu đồng nhưng Hòa không có tiền trả. Do tức giận, Dư đã dùng một đoạn sắt hình hộp nhặt tại phòng ngủ vụt nhiều phát vào đầu Hòa làm nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Dư dùng dây điện trói chân tay của anh Hòa lại, lấy đi chiếc Iphone 6 Plus và chiếc xe máy Exciter, ra ngoài khóa cửa lại rồi bỏ trốn.

Khoe tiền trên Facebook

Sau khi gây án, đối tượng Lương Văn Dư bỏ về quê nhà của mình để lẩn trốn và tẩu tán tài sản. Dư bán chiếc xe máy tại thị trấn Vị Xuyên được 25 triệu đồng còn chiếc điện thoại được bán tại xã Ngọc Minh với giá 2,5 triệu đồng. Qua lời khai của Dư, CQĐT cũng đã thu giữ được chiếc xe máy và chiếc điện thoại nói trên.

Chính quyền địa phương nơi Dư sinh sống cho biết: "Đối tượng là người chưa có tiền án, tiền sự. Cuối năm 2017, Dư bắt đầu đi làm để kiếm thêm thu nhập, có thể do ảnh hưởng bởi xã hội nên thanh niên này mới gây ra việc như vậy".

Khi biết Lương Văn Dư là hung thủ giết người, nhiều người dân địa phương rất bất ngờ bởi trước đó khi trở về địa phương, đối tượng này vẫn sống rất bình thường, vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Điều này càng nói lên sự lạnh lùng của đối tượng này, bởi dù vừa gây ra một tội ác tày trời, anh ta vẫn bình tĩnh tẩu tán tài sản và tiêu xài hết số tiền đó cho mục đích cá nhân.

Điều làm dư luận phẫn nộ hơn cả là từ sau khi sát hại anh Nguyễn Văn Hòa, trong vòng hai tháng, Dư đã đăng tải nhiều tấm ảnh thể hiện độ ăn chơi của mình lên Facebook. Cụ thể, vào ngày 25.8, Dư đã đăng tải một tấm ảnh chụp một số tiền lớn với mục đích khoe khoang, đây chính là tiền đối tượng có được do bán tài sản đã cướp được trong vụ giết người trước đó.

Liên tiếp trong các ngày đầu tháng 9, đối tượng Dư lại đăng tải những hình ảnh ăn chơi của mình và ảnh chụp cùng các nghệ sĩ nổi tiếng, chụp tại hội chợ. Không ai thấy biểu hiện lo lắng của Dự khi hắn vẫn tỏ ra vui vẻ như thường, không có gì lo sợ hành vi của mình sẽ bị phát hiện.

Chiều 11.9, CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã cho đối tượng Lương Văn Dư thực nghiệm lại hiện trường tại căn nhà số 4, kết quả thực nghiệm khớp với những gì tên này khai nhận. Trước đó vào ngày 10.9, cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố vụ án Giết người, cướp tài sản xảy ra vào ngày 9.9 tại số nhà 4, ngõ 8 phố Chiền để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng theo cơ quan Công an, lời khai của Dư về việc anh Hòa nợ tiền chỉ là lời khai một phía từ thủ phạm. Cơ quan Công an sẽ tiếp tục xác minh làm rõ.