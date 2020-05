Bố đánh gãy chân con 2 tháng tuổi ở Bình Phước: Lý do “gây án”?

(Kiến Thức) - Tại cơ quan công an, bố bé 2 tháng tuổi khai rằng do vào ban đêm sơ ý dẫm phải chân con. Tuy nhiên, thông tin từ gia đình bên ngoại cháu bé nghi ngờ rằng, bé bị gãy chân là do cha ruột đánh.