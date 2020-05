Xưng là nhà báo, chửi công an giữa đường dù vi phạm giao thông

(Kiến Thức) - Khi công an niêm phong xe vi phạm cẩu về phường thì 1 người đàn ông tới mở niêm phong, xưng là nhà báo.

Ngày 17/5, Công an phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý với người đàn ông xưng là nhà báo xúc phạm lực lượng công an khi bị cẩu xe về trụ sở do vi phạm về việc đậu xe ở nơi có biển cấm dừng gây cản trở lối ra vào.

Công an phường Cầu Kho, quận 1 xác nhận vụ việc diễn ra ở khu vực vào sáng 15/5. Chiếc xe này mang BKS: BKS: 50Z-8931, người đàn ông trong đoạn clip chửi bới, lăng mạ công an là T.Q.D. (SN 1968) và mang thẻ nhà báo của 1 cơ quan báo chí đã hết hạn.

Hiện Công an phường Cầu Kho đã lập hồ sơ đề xuất Công an quận 1 xử lý nghiêm với xe vi phạm cùng hành vi của ông T.Q.D..

Chiếc xe vi phạm có dán logo cơ quan báo chí.

Trước đó, ngày 15/5, một đoạn clip hơn 10 phút ghi lại cảnh người đàn ông lớn tiếng chửi bới xúc phạm, lăng mạ lực lượng công an khi bị xử lý về hành vi vi phạm ở quận 1, TPHCM.

Đoạn clip thể hiện, chiếc xe ô tô dừng đổ trên đường có logo của báo chi phía cửa kính. Do không có chủ phương tiện nên lực lượng đã lập biên bản niêm phong xe và cẩu xe về trụ sở chờ xử lý. Ít phút sau, 1 người đàn ông đi lại mở niêm phong chiếc xe rồi lấy 1 số đồ trên xe xuống.

Lúc này, tổ công tác đã lại làm việc và người đàn ông nhận là chủ xe. Công an đã tiến hành giải thích các lỗi vi phạm với người đàn ông nhưng người này không chấp hành mà lớn tiếng chửi bới, lăng mạ lực lượng. Thậm chí người đàn ông còn xưng là nhà báo và rút ra thẻ nhà báo đưa cho lực lượng công an yêu cầu trả xe vi phạm.

Người đàn ông trong đoạn clip xưng là nhà báo lớn tiếng chửi bới thách thức công an.

Sau khi đoạn clip được đăng tải nhận được khá nhiều bình luận chia sẽ. Hầu hết mọi người đều cho rằng hành vi của người đàn ông đi xe của cơ quan báo chí lớn tiếng chửi bới công an và trình thẻ nhà báo để ra uy với công an hòng được trả lại xe trong đoạn clip là không đúng.

Nhiều người mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm với người đàn ông xưng là nhà báo trong clip này.