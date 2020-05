2 bố con hung hãn lao vào đánh bảo vệ và điều dưỡng bệnh viện

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã có văn bản gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đề nghị vào cuộc làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra tại Khoa cấp cứu của bệnh viện này. Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh cắt từ clip) Trước đó, khoảng 22h10 tối 15/5, Khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân L.T.M.H. (SN 1998, trú tại đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP Đà Lạt) đến bệnh viện với triệu chứng không ăn uống, tức ngực, tê chân tay với chẩn đoán suy nhược cơ thể, hạ đường huyết, thiếu máu cơ tim.



Lúc này, Phòng Cấp cứu đang cấp cứu và điều trị cho 12 bệnh nhân. Trong lúc các bác sỹ ca trực đang cấp cứu cho bệnh nhân H. thì ông L.V.P. (SN 1969, trú tại Đào Duy Từ, TP Đà Lạt, là bố của bệnh nhân H.) đứng trong phòng cấp cứu gọi điện thoại to tiếng gây mất trật tự và được các bác sĩ ca trực và bảo vệ bệnh viện nhắc nhở, mời ra ngoài.

Sau đó ông P. đã chửi bới, xúc phạm các bác sĩ ca trực, anh của bệnh nhân H. tên L.Q.P (NS 1996) cũng đứng bên ngoài chửi bới và có ý định đánh điều dưỡng tại bàn tiếp nhận bệnh nhân.

Tại thời điểm trên, anh Nguyễn Võ Hoàng Phong (bảo vệ tại bệnh viên) mở cửa khoa Cấp cứu để tiếp nhận bệnh nhân, bố của bệnh nhân H. liền lao vào đấm anh Phong, gây náo loạn phòng cấp cứu. Anh trai của bệnh nhân H. cũng lao vào, cùng bố vây đánh anh Phong khiến nạn nhân ngã gục xuống nền nhà.

Phát hiện sự việc, nữ điều dưỡng Bùi Thị Thùy chạy ra can ngăn thì anh trai bệnh nhân H. chửi bới, đe dọa, liên tiếp đánh, tát vào mặt điều dưỡng Thùy. Sự việc chỉ dừng lại khi được nhiều người can ngăn và công an khu vực đến giải quyết.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh điều tra, làm rõ.