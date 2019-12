Thẩm phán Trần Nam Hà tuyên gì khi xử vụ truy sát cả nhà em trai ở Đan Phượng?

Theo dự kiến, ngày hôm nay (12/12), TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Đông về tội Giết người, với tình tiết định khung giết nhiều người, trẻ nhỏ. Hội đồng xét xử gồm 5 người do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa. Cả bị cáo và bị hại đều có luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Vậy Nguyễn Văn Đông có thể sẽ bị đối mặt với khung hình phạt nào? Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi phạm tội của đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, đã tước đoạt đi tính mạng của chính những người ruột thịt mình.

Đối tượng là anh trai đáng lẽ ra phải làm gương cho các em, thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống nhưng chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, rất có thể liên quan đến tranh chấp đất đai nên bực tức, sử dụng hung khí con dao xông sang nhà em trai truy sát. Hậu quả khiến nhiều người thương vong, hành vi này là không chấp nhận được, phải xử lý nghiêm minh.

Xét hành vi phạm tội của đối tượng thấy chỉ vì mâu thuẫn gia đình, sử dụng hung khí nguy hiểm tước đoạt đi tính mạng của nhiều người, như vậy đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, đ, n Khoản 1 Điều 123 BLHS.

Bị can Nguyễn Văn Đông người gây ra vụ thảm sát 4 người tử vong ở Đan Phượng.

Hậu quả của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, gây tang thương mất mát cho gia đình người bị hại, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và gây hoang mang, bất bình trong dư luận cả nước nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư Thơm, nếu đối tượng phạm tội có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, với hành vi giết nhiều người rất dã man tàn bạo, bất chấp đạo lý làm người thì đối tượng phải đối mặt hình phạt cao nhất là tử hình.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Đông là anh ruột của ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, ở cạnh nhà Đông). Ông Hải và Đông được bố, mẹ chia cho hai mảnh đất và đã làm nhà riêng ở cạnh nhau. Năm 2016, ông Hải mua thêm phần đất của ông Nguyễn Văn Mến (anh ruột của Đông và ông Hải). Mảnh đất này chạy dọc từ nhà ông Hải đến nhà Đông.

Trong cuộc sống hàng ngày, Đông và ông Hải thường có nhiều mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp quyền lợi đất nông nghiệp và 0,5m đất chiều ngang do ông Hải mua của ông Mến về phía cạnh nhà Đông.

Nguyễn Văn Đông tại cơ quan Công an.

Khoảng 20h ngày 29/8/2019, anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993, con ông Hải) đến nhà Đông thông báo mấy hôm nữa gia đình ông Hải sẽ xây nhà trên thửa đất mua của ông Mến. Khi anh Hiệp hỏi Đông có thắc mắc gì về ranh giới giữa hai nhà nữa không, Đông nói “Việc này phải do bố, mẹ mày sang nói chuyện” và đuổi anh Hiệp về.

Đây cũng là lý do khiến Đông bực tức và cho rằng, mâu thuẫn giữa hai gia đình là do lỗi của anh Hiệp và bà Doãn Thị Việt (SN 1970, vợ ông Hải) vì hai người đã xúi bẩy ông Hải khiến hai anh em Đông mâu thuẫn. Do đó, Đông nảy sinh ý định sẽ giết chết bà Việt và anh Hiệp để trả thù.

Khoảng 7h30 ngày 1/9/2019, Đông mang theo dao sang nhà ông Hải tấn công bà Việt, ông Hải, chị Nguyễn Thị Bắc (con gái ông Hải) chị Đỗ Thị Hồng Nhung (con dâu ông Hải) và cháu Nguyễn Đỗ Huyền My (SN 2018, con chị Nhung). Duy nhất anh Hiệp bỏ chạy được nên tránh được nguy hiểm.

Sau khi gây án, Đông quay về nhà tử tự nhưng không chết. Đông cầm dao quay ra ngoài ngõ, thấy ông Hải, chị Bắc, bà Việt đang nằm chờ xe cấp cứu nên tiếp tục đâm, chém vào người họ. Đông quay về nhà và bị Công an huyện Đan Phượng bắt giữ về hành vi giết người.

Hậu quả từ hành vi đặc biệt nguy hiểm của Đông đã khiến ông Hải, chị Bắc, bà Việt và cháu My tử vong. Chị Nhung do được cấp cứu kịp thời nên bị tổn hại 56% sức khỏe.