Ngày 11/12, Đại tá Lê Dương Toàn - Trưởng Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng dùng chính con đẻ và cháu ruột của mình làm con tin để tống tiền người thân. Nhận thấy sự nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Vĩnh Tường đã giao Trần Văn Luyện cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra vụ việc.

Khoảng 11h40 ngày 10/12, Công an huyện Vĩnh Tường nhận được tin báo Trần Văn Luyện (Sinh năm 1983 ở xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường) đưa cháu Trần Tiến Đạt (5 tuổi) là con trai của Luyện và cháu Trần Tuệ Mẫn (2 tuổi) là cháu gái đi khỏi nhà. Sau đó, Luyện nhắn tin đề nghị bố cháu Mẫn phải chuyển cho 200 triệu đồng với điều kiện nếu không chuyển tiền sẽ giết hai cháu Đạt, Mẫn rồi tự sát.

Đối tượng Trần Văn Luyện tại cơ quan Công an. Theo ông Toàn, sau khi nhận được tin báo và xác định Luyện hoàn toàn có thể hành động mất kiểm soát gây nguy hiểm đến tính mạng của cháu Đạt và cháu Mẫn, Công an huyện Vĩnh Tường lập tức tập trung lực lượng chia làm nhiều mũi khẩn trương truy tìm Trần Văn Luyện. Lần theo hành trình của đối tượng từ khi ra khỏi nhà, đến 12h30 ngày 10/12, Công an huyện Vĩnh Tường đã kịp thời phát hiện, khống chế được Trần Văn Luyện khi đối tượng đang ở địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Bên cạnh đó, giải cứu an toàn cho hai cháu Đạt, Mẫn. Trưởng Công an huyện Vĩnh Tường cho biết, Trần Văn Luyện quê gốc ở xã Đại Đồng, tuy nhiên đi làm ăn xa ở Lào Cai. Đây là đối tượng cờ bạc đã nhiều lần mắc nợ để gia đình phải gánh chịu. Gần đây, Luyện lại thông báo với gia đình đang mắc một món nợ lớn nhưng gia đình Luyện không đồng ý trả nợ cho đối tượng nữa. Hiện vụ việc người đàn ông dùng con đẻ và cháu ruột để tống tiền người thân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Hiện vụ việcđang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

