Bố bế con 7 tháng tuổi lên cầu định tự tử do mâu thuẫn gia đình

(Kiến Thức) - Do xảy ra mâu thuẫn gia đình, anh Q ( 30 tuổi, trú tại huyện Đông Anh) ôm con gái 7 tháng tuổi lên cầu Nhật Tân định tự tử. Rất may, lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu và đưa hai cha con về trụ sở an toàn.