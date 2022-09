Bình Định: Đặt mua rồi cướp hai con chào mào trị giá 19 triệu

Ngày 28/9, Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1996, ở phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào ngày 22/9, qua mạng xã hội, Cường đặt mua 2 con chim chào mào bông của anh Nguyễn Văn Hân (sinh năm 1999, ở xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát) và hẹn xem chim tại cầu Bà Gi ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước.

Anh Hân cho biết, Cường đã đồng ý mua 2 con chim chào mào này với giá 19 triệu đồng. Tuy nhiên, t rong lúc giao dịch, lợi dụng sơ hở của anh Hân, Cường và 2 đối tượng khác đã xách lồng chim bỏ chạy.

Anh Hân đến cơ quan công an huyện Tuy Phước trình báo. Trong khi Công an huyện Tuy Phước đang xác minh, điều tra, thì sáng 26/9, Cường mang 2 con chim đến cơ quan công an đầu thú .

Hiên vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.