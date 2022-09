Toàn cảnh vụ khám xét nhà riêng quyền đội trưởng QLTT ở Bình Thuận

Ba cán bộ Đội quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường Bình Thuận đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận khởi tố, bắt tạm giam. Ba bị can bị bắt tạm giam gồm Trần Văn Thăng, quyền đội trưởng Đội QLTT số 2, Cục QLTT Bình Thuận và hai thuộc cấp là Bùi Viết Mạnh và Ngô Minh Phúc. Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của các bị can tại trụ sở Đội Quản lý thị trường số 2, ở La Gi, Bình Thuận. Sau khi khám xét nơi làm việc của các bị can tại Đội Quản lý thị trường số 2 ở thị xã La Gi, Bình Thuận, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã di lý bị can Trần Văn Thăng, quyền đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 về nhà để khám xét nơi ở. Chiều 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra có mặt trước nhà ông Trần Văn Thăng tại thôn 6, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc. Vụ việc ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo người dân địa phương. Hàng chục người dân đã tụ tập trước cổng nhà ông Thăng để theo dõi buổi khám xét của lực lượng chức năng. Dù trời bắt đầu có mưa, nhưng vẫn có rất đông người dân địa phương quan tâm đến vụ việc các cán bộ QLTT bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và tội nhận hối lộ. Thông tin ban đầu cho biết, trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản đất sét cùng với đoàn liên ngành của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Tân, ông Trần Văn Thăng cùng nhiều thuộc cấp của Đội QLTT số 2 đã có hành vi nhận tiền của các doanh nghiệp. Buổi khám xét của cơ quan cảnh sát điều tra diễn ra dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Sau buổi khám xét, bị can được đưa ra xe về lại trại tạm giam. Xe của lực lượng cảnh sát rời đi trong sự theo dõi của đám đông hiếu kỳ. Trước đó, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận và huyện Hàm Thuận Nam nhận thông tin phản ánh và đơn của công dân về tình hình hoạt động kiểm tra khoáng sản đất sét của Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Hàm Thuận Nam và huyện Hàm Tân liên quan đến công chức Đội Quản lý thị trường số 2, thuộc Cục Quản lý thị trường Bình Thuận. Trong ngày 16/9, Tổng cục Quản lý thị trường cũng đã ra các quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 5 công chức thuộc Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận để phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm. Hiện trường khai thác đất sét trái phép được cho là có liên quan đến vụ việc này. Hiện Công an huyện Hàm Thuận Nam đang tiếp tục mở rộng điều tra.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khám xét nhà Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội: (Nguồn: THĐT)

Ba cán bộ Đội quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường Bình Thuận đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận khởi tố, bắt tạm giam. Ba bị can bị bắt tạm giam gồm Trần Văn Thăng, quyền đội trưởng Đội QLTT số 2, Cục QLTT Bình Thuận và hai thuộc cấp là Bùi Viết Mạnh và Ngô Minh Phúc. Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của các bị can tại trụ sở Đội Quản lý thị trường số 2, ở La Gi, Bình Thuận. Sau khi khám xét nơi làm việc của các bị can tại Đội Quản lý thị trường số 2 ở thị xã La Gi, Bình Thuận, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã di lý bị can Trần Văn Thăng, quyền đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 về nhà để khám xét nơi ở. Chiều 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra có mặt trước nhà ông Trần Văn Thăng tại thôn 6, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc. Vụ việc ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo người dân địa phương. Hàng chục người dân đã tụ tập trước cổng nhà ông Thăng để theo dõi buổi khám xét của lực lượng chức năng. Dù trời bắt đầu có mưa, nhưng vẫn có rất đông người dân địa phương quan tâm đến vụ việc các cán bộ QLTT bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và tội nhận hối lộ. Thông tin ban đầu cho biết, trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản đất sét cùng với đoàn liên ngành của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Tân, ông Trần Văn Thăng cùng nhiều thuộc cấp của Đội QLTT số 2 đã có hành vi nhận tiền của các doanh nghiệp. Buổi khám xét của cơ quan cảnh sát điều tra diễn ra dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Sau buổi khám xét, bị can được đưa ra xe về lại trại tạm giam. Xe của lực lượng cảnh sát rời đi trong sự theo dõi của đám đông hiếu kỳ. Trước đó, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận và huyện Hàm Thuận Nam nhận thông tin phản ánh và đơn của công dân về tình hình hoạt động kiểm tra khoáng sản đất sét của Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Hàm Thuận Nam và huyện Hàm Tân liên quan đến công chức Đội Quản lý thị trường số 2, thuộc Cục Quản lý thị trường Bình Thuận. Trong ngày 16/9, Tổng cục Quản lý thị trường cũng đã ra các quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 5 công chức thuộc Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận để phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm. Hiện trường khai thác đất sét trái phép được cho là có liên quan đến vụ việc này. Hiện Công an huyện Hàm Thuận Nam đang tiếp tục mở rộng điều tra.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khám xét nhà Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội: (Nguồn: THĐT)