Bình Định: Bắt giữ 40 đối tượng tụ tập chạy xe tốc độ cao

Theo đó, vào lúc gần 2 giờ sáng ngày 2/9, Công an tỉnh Bình Định và Công an thành phố Quy Nhơn đã phối hợp giải tán và bắt giữ hơn 40 đối tượng điều khiển mô tô và ô tô tụ tập chạy xe tốc độ cao tại ngã tư Nhơn Lý, Km 10 Quốc lộ 19B, đoạn qua Khu kinh tế Nhơn Hội , TP. Quy Nhơn.

Các đối tượng cùng phương tiện bị tạm giữ. Ảnh: Công an TP. Quy Nhơn

Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh), Đội CSGT - Trật tự (Công an TP. Quy Nhơn), cùng một số đội nghiệp vụ của Công an thành phố, Công an tỉnh đã tạm giữ 43 phương tiện gồm 42 mô tô và 1 ô tô.

Đáng chú ý, trên ô tô còn chở theo 2 mô tô đã được độ chế và 1 cây đao.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong nhóm này có 2 đối tượng dương tính với ma túy và 3 lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Các đối tượng làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an TP. Quy Nhơn

Thông tin từ Công an TP. Quy Nhơn cho biết, các đối tượng tham gia buổi tụ tập chạy xe tốc độ cao đang ở độ tuổi từ 15 đến 20 tuổi. Trong đó, có nhiều thanh thiếu niên đến từ các tỉnh lân cận như Phú Yên, Gia Lai và một số địa phương trong tỉnh.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Quy Nhơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.