Bình Định: Liên tiếp phát hiện các vụ mua bán, sử dụng ma tuý

Theo đó, vào tối 16/9, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Bình Định trên đường tuần tra đã bắt quả tang Lê Đình T. (sinh năm 1996, trú phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý tại ngã ba Tây Sơn (thuộc phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn).

Tiến hành khám xét trong người và nơi ở của T., tổ công tác đã thu giữ tổng cộng 506,9332g ma tuý tổng hợp. Đây là một trong những vụ mua bán chất ma tuý có số lượng lớn tại Bình Định.

Đối tượng Lê Đình T. bị bắt giữ cùng với số lượng lớn ma túy.

Được biết, đây là đối tượng đang chấp hành phạt tù nhưng cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, vào tối 15/9, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thị xã An Nhơn phối hợp Công an phường Nhơn Thành tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ Thanh Nhàn thuộc khu vực Vạn Thuận, phường Nhơn Thành.

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện tại phòng 709, Đặng Minh N. (sinh năm 1988, trú phường Đập Đá), cùng với Nguyễn Thị Mỹ T., (sinh năm 1996, trú phường Nhơn Hưng) đang chuẩn bị công cụ sử dụng ma túy đá là 1 chai nước nhựa có gắn 1 ống hút và 1 ống thủy tinh và 0,1231g ma túy đá.

Được biết, Đặng Minh N. là đối tượng có tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an thị xã An Nhơn đã tạm giữ đối tượng N. để điều tra xử lý theo quy định.

Cũng trong ngày 15/9, công an huyện Tuy Phước phối hợp với Công an xã Phước Lộc kiểm tra khách sạn Kyle thuộc thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc. Tại phòng 304, tổ công tác phát hiện đối tượng Tạ Thành Đ., (sinh năm 1993 trú phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) và Nguyễn Thỵ Thu P. (sinh năm 1992, trú xã Phước Hiệp) có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Thành Đ. về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kiểm tra trong phòng 304, lực lượng chức năng phát hiện có 1 gói bằng tờ tiền giấy loại 5.000 đồng bên trong có chất bột nghi là ma túy và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phước đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Thành Đ. về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

