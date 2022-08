Cận cảnh những cây bonsai dáng đẹp giá đến vài tỷ ở Bình Định

Gốc Hải Châu ghép lá nhỏ được một nhà vườn ở Quy Nhơn ra giá 2 tỷ đồng. Một cây Hải Châu có dáng tuyệt đẹp Một gốc duối cổ thụ. Triển lãm năm nay xuất hiện nhiều cây duối bonsai dáng cực đẹp. Còn đây là duối rừng của một nghệ nhân ở An Khê, Gia Lai, được ra giá 120 triệu đồng. Cây duối của nghệ nhân đến từ thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Tùng La hán của nhà vườn Quy Nhơn. Cây linh sam tuyệt đẹp đã trổ bông. Tác phẩm Duyên tùng độc lạ Gốc me cổ thụ thu hút nhiều sự chú ý. Me cổ của nghệ nhân Hải bonsai. Một gốc khế cổ đã đơm bông. Gốc bằng lăng dáng lạ đã trổ hoa. Còn đây là bằng lăng lá nhỏ. Tác phẩm Sam trái của một nhà vườn Phù Cát. Mai chiếu thủy cũng góp mặt tại Triển lãm. Hoa giấy cũng rất đặc biệt. Sam núi Sam núi dáng đổ. Gốc Sơn trà độc đáo. Các nhà vườn cho biết xu hướng bonsai vẫn là những cây có hoa, có trái.

>>> Mời độc giả xem thêm video Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết: (Nguồn: VTV24)

