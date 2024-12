"Biệt thự” trái phép trên Đồi 76: Lãnh đạo huyện Quốc Oai “khó bảo” cấp dưới?- kỳ 3

Huyện Quốc Oai chỉ đạo xử lý điểm vi phạm

Liên quan đến tình trạng diện tích lớn đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm, thậm chí đất công do UBND xã Hoà Thạch (huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) quản lý tại khu vực đồi 76 bị người dân “xẻ thịt”, xây dựng nhà ở, homestay trái phép, vi phạm nghiêm trọng về đất đai, trật tự xây dựng mà Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh, mới đây, ông Lê Văn Xinh, Chủ tịch UBND xã Hoà Thạch cho biết, tháng 7/2024, UBND huyện Quốc Oai đã có văn bản yêu cầu báo cáo và chỉ đạo xử lý vi phạm.

Theo tìm hiểu, sau khi người dân phản ánh về việc xây dựng các công trình vi phạm tại khu vực đồi 76, xã Hoà Thạch dùng cho mục đích kinh doanh homestay, tháng 7/2024, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai đã có ý kiến, chỉ đạo giao UBND xã Hoà Thạch nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND huyện tại các văn bản số 3674/UBND-TNMT ngày 01/12/2021; số 292/UBND-TNMT ngày 28/01/2022.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai yêu cầu khẩn trương báo cáo rõ về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân tại khu vực Đồi 76, xã Hòa Thạch; trường hợp qua xác minh, phát hiện có hành vi vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng thì thiết lập biên bản vi phạm hành chính, hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND huyện. Báo cáo kết quả về UBND huyện qua phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND&UBND huyện trước ngày 3/7/2024.

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cũng giao Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị (Cơ quan thường trực của Tổ công tác liên ngành số 7385) chủ trì, đôn đốc UBND xã Hòa Thạch về kết quả kiểm tra việc sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân tại khu vực Đồi 76, xã Hòa Thạch. Trường hợp qua xác minh có phát sinh vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng thì đôn đốc UBND xã Hòa Thạch cho đến khi xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 5/7/2024.

Người đứng đầu chính quyền huyện Quốc Oai cũng giao phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành các Quyết định xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền do UBND xã Hòa Thạch chuyển đến (nếu có); hướng dẫn UBND xã Hòa Thạch thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm về lĩnh vực đất đai khi có văn bản đề nghị hướng dẫn.

Những nội dung trên đều được Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai yêu cầu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng và Chủ tịch UBND xã Hoà Thạch khẩn trương thực hiện.

Lãnh đạo xã Hoà Thạch chấp hành “lệnh trên” tới đâu?

Tuy nhiên, ngày 7/10/2024, ông Lê Văn Xinh, Chủ tịch UBND xã Hoà Thạch cho biết, tháng 9/2024 UBND xã Hoà Thạch mới gửi báo cáo việc sử dụng đất tại khu đồi 76 đến các phòng chuyên môn UBND huyện Quốc Oai để xin ý kiến, chỉ đạo.

“Trong nội dung báo cáo đã chỉ rõ những vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Hiện UBND xã Hoà Thạch vẫn đang chờ xin ý kiến, chỉ đạo xử lý của cấp trên”, ông Xinh cho hay.

Nhiều tháng qua, PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã đến trụ sở UBND huyện Quốc Oai để gửi nội dung phản ánh và xin tiếp nhận thông tin báo chí liên quan đến sai phạm đất đai tại đồi 76 của UBND huyện Quốc Oai, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả.

ngày 12/11, UBND huyện Quốc Oai tiếp tục có văn bản yêu cầu UBND xã Hoà Thạch báo cáo làm rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất tại khu vực đồi 76.

Văn bản số 4304/UBND-TNMT do ông Phạm Quang Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai ký, nêu rõ: Nội dung Báo cáo số 189/BC-UBND ngày 31/10/2024 của UBND xã Hòa Thạch chưa làm rõ được nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với các thửa đất phát sinh công trình xây dựng của bà Lê Thị Mỹ Liên và bà Vũ Lê Tú Anh, dẫn đến nội dung đề xuất của UBND xã Hòa Thạch chưa rõ, chưa có cơ sở để thực hiện đảm bảo quy định pháp luật.

Từ thực tế trên, để có cơ sở giải quyết theo đề xuất của UBND xã Hòa Thạch, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND xã Hòa Thạch khẩn trương rà soát cụ thể hồ sơ địa chính, các giấy tờ, tài liệu do Hợp tác xã nông nghiệp quản lý và các tài liệu liên quan đến việc sử dụng đất do người sử dụng đất cung cấp, để xác định chính xác nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với các thửa đất do bà Lê Thị Mỹ Liên và bà Vũ Lê Tú Anh sử dụng.

Từ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất đối chiếu với các quy định của pháp luật để xác định chính xác loại đất, xác định có hay không có vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng đất đai; trường hợp có vì phạm, phải thiết lập hồ sơ và xử lý theo thẩm quyền, quy định của pháp luật

Tuyệt đối không được để công trình vi phạm (nếu có) được tồn tại và đưa vào sử dụng.

Trên cơ sở nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và quy định của pháp luật, báo cáo UBND huyện chỉ đạo, giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Báo cáo kết quả về UBND huyện (qua phòng TNMT) trước ngày 15/11/2024.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, một nguồn tin cho biết, đến nay UBND xã Hoà Thạch vẫn chưa có báo cáo theo yêu cầu của UBND huyện Quốc Oai.

Được biết,