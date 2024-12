Hưng Yên: Bắt đối tượng cướp giật túi xách của cô gái trẻ

Ngày 5/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nin (SN 1986, trú tại thôn Bùi, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) về tội cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Nin.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào nhận được đơn trình báo của chị Đào N.L., sinh năm 1998, trú tại xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, về việc: Vào khoảng 16h30 ngày 3/11/2024, chị L. ngồi sau xe mô tô do chị Vũ Thị T.M, sinh năm 1999, trú tại phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào điều khiển lưu thông trên đường Quốc lộ 5A.

Đến khu vực thuộc địa phận phường Minh Đức, thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô đi cùng chiều, vượt lên sau đó giật chiếc túi xách màu đen chị L. đang đeo trên người rồi tẩu thoát. Theo chị L. trình báo: trong túi có 1 chiếc Iphone 11, số tiền 147.000 đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ, vật dụng cá nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Văn Nin là đối tượng đã cướp giật tài sản của chị L. Ngày 04/11/2024, Nguyễn Văn Nin đã đến Công an thị xã Mỹ Hào đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Nin đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Đối tượng khai nhận sau khi cướp giật số tài sản của chị L, Nin đã vứt chiếc túi xách cùng giấy tờ, vật dụng cá nhân của chị L. ở rìa sông, chỉ giữ lại tiền và chiếc Iphone 11. Sau đó, đối tượng mang bán chiếc điện thoại với giá 300.000 đồng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.