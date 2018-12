Ảnh: Lo ngại hỏa hoạn ở đống gỗ mục khô tại công viên Tuổi trẻ

Ghi nhận của PV Kiến Thức chiều ngày 26/12, tại công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn đang có hàng trăm gốc cây, khối gỗ khô mục với đủ kích thước lớn nhỏ khác nhau nằm chất thành đống cao ngổn ngang ở một góc công viên. Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, những gốc cây, khối gỗ này đều là cây xanh trồng trong khu vực TP Hà Nội, do mùa mưa bão cây bị gãy đổ hay bị đốn hạ để dọn dẹp đường phố. Cây sau đó được đưa về khu vực công viên Tuổi trẻ Thủ đô tập kết. Tuy nhiên, sau một thời gian dài số lượng gỗ cây cũ chưa được xử lý thì cây mới lại được đưa về dồn dập, làm số lượng gỗ ở tăng lên và nhanh chóng biến thành “bãi tập kết”. Lo ngại hơn, là số gỗ càng ngày càng bị khô mục đi nhưng vẫn không được bảo quản hoặc xử lý, điều này khiến người dân lo ngại sẽ bị “bà hỏa” hỏi thăm. Trước vấn đề này, chia sẻ với báo giới, ông Phạm Tuấn Anh - Phó chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn bày tỏ, số gỗ được tập kết về đây không được bảo quản gây ra tình trạng mục nát và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với người dân như mất vệ sinh môi trường, mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Vị Phó chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn còn cho báo giới biết thêm, số cây gỗ khô ở đây đều do Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội cắt và gom về. Không ít lần phường làm việc với công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội nhưng chưa thấy xử lý. Nhìn những cây, khúc gỗ được tập kết ở đây ngày ngày bị khô mục người dân vô cùng lo ngại, nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn sẽ vô cùng nguy hiểm. Những mùn gỗ bị mục rơi vương vãi. Xung quanh khu tập kết gỗ này lá cây khô rụng thành lớp dày, chỉ sơ xuất làm rơi tàn thuốc lá đang hút xuống sẽ gây nên hỏa hoạn bất kỳ lúc nào. Cây khô mục thành nơi sinh trưởng lý tưởng của một số loại nấm. Ngoài ra còn là nơi trú ngụ của một số loài côn trùng gây bệnh. Tại khu vực này được dán những băng rôn cảnh báo "nguy hiểm, không lại gần hoặc treo lên có thể gây tai nạn"...



Tuy nhiên, mỗi ngày vẫn có nhiều em nhỏ khi đến đây vui chơi, thản nhiên leo trèo lên đống gỗ mà không thấy ai nhắc nhở... ... nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào... Số lượng gỗ khô được tập kết rất nhiều còn thu hẹp diện tích vui chơi của người dân đến công viên Tuổi trẻ Thủ đô. Người dân đang mong mỏi phía cơ quan chức năng liên quan, có thẩm quyền nhanh chóng xử lý vấn đề này để trả lại diện tích, vệ sinh và an toàn cho công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Ghi nhận của PV Kiến Thức chiều ngày 26/12, tại công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn đang có hàng trăm gốc cây, khối gỗ khô mục với đủ kích thước lớn nhỏ khác nhau nằm chất thành đống cao ngổn ngang ở một góc công viên. Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, những gốc cây, khối gỗ này đều là cây xanh trồng trong khu vực TP Hà Nội, do mùa mưa bão cây bị gãy đổ hay bị đốn hạ để dọn dẹp đường phố. Cây sau đó được đưa về khu vực công viên Tuổi trẻ Thủ đô tập kết. Tuy nhiên, sau một thời gian dài số lượng gỗ cây cũ chưa được xử lý thì cây mới lại được đưa về dồn dập, làm số lượng gỗ ở tăng lên và nhanh chóng biến thành “bãi tập kết”. Lo ngại hơn, là số gỗ càng ngày càng bị khô mục đi nhưng vẫn không được bảo quản hoặc xử lý, điều này khiến người dân lo ngại sẽ bị “bà hỏa” hỏi thăm. Trước vấn đề này, chia sẻ với báo giới, ông Phạm Tuấn Anh - Phó chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn bày tỏ, số gỗ được tập kết về đây không được bảo quản gây ra tình trạng mục nát và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với người dân như mất vệ sinh môi trường, mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Vị Phó chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn còn cho báo giới biết thêm, số cây gỗ khô ở đây đều do Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội cắt và gom về. Không ít lần phường làm việc với công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội nhưng chưa thấy xử lý. Nhìn những cây, khúc gỗ được tập kết ở đây ngày ngày bị khô mục người dân vô cùng lo ngại, nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn sẽ vô cùng nguy hiểm. Những mùn gỗ bị mục rơi vương vãi. Xung quanh khu tập kết gỗ này lá cây khô rụng thành lớp dày, chỉ sơ xuất làm rơi tàn thuốc lá đang hút xuống sẽ gây nên hỏa hoạn bất kỳ lúc nào. Cây khô mục thành nơi sinh trưởng lý tưởng của một số loại nấm. Ngoài ra còn là nơi trú ngụ của một số loài côn trùng gây bệnh. Tại khu vực này được dán những băng rôn cảnh báo "nguy hiểm, không lại gần hoặc treo lên có thể gây tai nạn"...



Tuy nhiên, mỗi ngày vẫn có nhiều em nhỏ khi đến đây vui chơi, thản nhiên leo trèo lên đống gỗ mà không thấy ai nhắc nhở... ... nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào... Số lượng gỗ khô được tập kết rất nhiều còn thu hẹp diện tích vui chơi của người dân đến công viên Tuổi trẻ Thủ đô. Người dân đang mong mỏi phía cơ quan chức năng liên quan, có thẩm quyền nhanh chóng xử lý vấn đề này để trả lại diện tích, vệ sinh và an toàn cho công viên Tuổi trẻ Thủ đô.