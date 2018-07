Bị vợ cằn nhắn chuyện nấu cơm, chồng dùng cuốc chim gây thảm án

Do mâu thuẫn trong việc nấu cơm tối nên vợ chồng A Deo (SN 1985, ngụ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) mâu thuẫn và xô xát với nhau. Trong lúc bực tức vì bị vợ đuổi đánh, A Deo đã dùng cuốc chim đánh vợ tử vong.

Công an tỉnh Kon Tum vừa tạm giữ hình sự đối với A Deo (SN 1985, ngụ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) để điều tra về hành vi dùng cuốc chim đánh vợ là chị Y Gắt, khiến nạn nhân tử vong.

Nghi phạm A Deo (Ảnh: Công an Kon Tum). Theo thông tin ban đầu, ngày 9/7 vừa qua, A Deo cùng vợ lên rẫy để làm cỏ mì, đến chiều cùng ngày, A Deo về trước nhưng không chịu nấu cơm.



Chiều tối về đến nhà, chị Y Dắt đói bụng mà chưa thấy A Deo nấu cơm nên chị Y Gắt bực tức và chửi A Deo.

Sau khi bữa cơm được nấu xong, trong lúc ăn cơm, giữa hai vợ chồng A Deo lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, chị Y Gắt cầm gậy đuổi đánh A Deo, thấy vậy A Deo bỏ chạy và cầm lấy cái cuốc chim (dài khoảng 45cm) đánh vào cổ chị Y Gắt.

Thấy vợ ngục ngã, A Deo không những không dừng tay mà tiếp tục dùng cuốc chim đánh liên tục vào đầu vợ làm nạn nhân tử vong tại chỗ .

Gây án xong, A Deo liền lấy dây dù buộc vào trần nhà nhằm thắt cổ tự tử nhưng được người dân phát hiện và cứu chữa kịp thời.

Nhận được tin báo về vụ án mạng, công an xã Đăk Pne lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành bảo vệ hiện trường và điện báo Công an huyện Kon Rẫy, Công an tỉnh Kon Tum.

Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định Y Gắt tử vong do bị gãy đốt sống cổ và bị đa vết thương ở vùng đầu. Sau khi khám nghiệm xong, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình làm thủ tục mai táng.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.