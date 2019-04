Bị tra tấn, sẩy thai vì món nợ 1,6 triệu… của anh trai

Nạn nhân Y. bàng hoàng kể lại hơn 20 ngày sống trong "địa ngục trần gian".

Sáng nay 17/4, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM cho biết vẫn đang phối hợp Công an TP HCM điều tra, truy bắt Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, em gái Dũng, cùng ngụ huyện Bình Chánh). Đây được xác định là 2 nghi can chủ mưu đến vụ bắt giữ trái phép, giam cầm rồi tra tấn dã man chị H.N.Y. (18 tuổi, ngụ tỉnh Long An) dẫn đến sẩy thai và nhiều thương tích trầm trọng.