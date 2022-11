Bí thư xã An Thượng bị tố cáo, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo làm rõ

Tháo dỡ “nhà vườn” xây trái phép trên đất nông nghiệp, chuyển đổi



Tri thức và Cuộc sống đã nhiều lần phản ánh, sau gần một năm được chỉ ra sai phạm, mới đây, chủ đầu tư công trình đã tự tiến hành tháo dỡ một phần công trình vi phạm. Thông tin mới nhất vụ việc quần thể công trình nhà vườn được xây dựng trên hàng nghìn m2 đất nông nghiệp chuyển đổi (đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản) và đất công điền tại khu đầm 2A, KDC số 1 (xã An Thượng, TP Hải Dương) mà Báođã nhiều lần phản ánh, sau gần một năm được chỉ ra sai phạm, mới đây, chủ đầu tư công trình đã tự tiến hành tháo dỡ một phần công trình vi phạm.

Công trình vi phạm đang được tháo dỡ.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Văn Hiệu - Chủ tịch UBND xã An Thượng cho biết, sau khi được địa phương vận động, việc tháo dỡ một phần công trình vi phạm trên được chủ đầu tư tiến hành từ ngày 17/11.

“UBND xã An Thượng trước đó đã định cưỡng chế công trình vi phạm này. Tuy nhiên, phát sinh việc bà Trần Thị Thanh Huyền đứng ra nhận công trình này là của bà ấy không phải của ông Nguyễn Xuân Hán và bà Vũ Thị Sau nên phải làm quy trình lại, xã đã báo cáo lên thành phố xem lại kết luận của Thanh tra nhưng đơn vị thanh tra chưa thông tin lại. Trước mắt, do công trình vi phạm nên xã vận động tháo dỡ. Việc tháo dỡ phần công trình vi phạm này vẫn thực hiện theo kết luận số 472 của UBND TP Hải Dương. Bà Huyền nhận là chủ công trình và đã thuê người tháo dỡ”, ông Hiệu cho biết.

Chủ tịch UBND xã An Thượng cho biết thêm, hiện chủ công trình vẫn còn nợ tiền nguyên vật liệu của một số người. Trước xã cũng định tổ chức cưỡng chế nhưng khi ra đến nơi, một số thợ và người cung cấp vật liệu xin giữ vì chủ công trình vẫn nợ tiền nếu phá đi, người dân sợ không đòi được tiền.

Kết luận 472 của UBND TP Hải Dương ngày 30/11/2021 khẳng định, các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp được giao 03 đã được chuyển đổi của hộ ông Nguyễn Xuân Hán và bà Vũ Thị Sau (KDC số 1, xã An Thượng) là vi phạm Nghị định 91 của Chính phủ và Quyết định 1654 của UBND tỉnh Hải Dương.

Trên diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi của hai hộ dân trên đã xây dựng các công trình gồm tường bao xung quanh khu đất, diện tích ao đã làm kè xong và quây cột bê tông xung quanh là hơn 1.500 m2, diện tích đổ nền sân 159m2; nhà có diện tích xây dựng 86m2 (hộ ông Hán 27m2, hộ bà Sau 27m2 và các công trình phụ như nhà vệ sinh, bếp, mái hiên khung thép).

Kết luận chỉ rõ, diện tích xây dựng nhà cấp 4 của ông Hán vượt quá 7m2 so với quy định, yêu cầu phải tháo dỡ phần diện tích này. Hộ bà Sau không đủ điều kiện xây nhà trông coi, công trình của hộ bà Sau có diện tích 27m2 nhưng lại xây dựng sang phần đất của hộ ông Hán 20m2 không đúng quy định và 7m2 trên đất nhà bà Sau. Do đó, yêu cầu hộ bà Sau phải tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trên. Đối với diện tích các hộ xây dựng công trình vệ sinh, sân xung quanh nhà, mái che do vi phạm tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp nên yêu cầu tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu.

Đáng chú ý, Báo Tri thức và Cuộc sống đã nhiều lần phản ánh về việc hai hộ dân ông Nguyễn Xuân Hán và bà Vũ Thị Sau đã chuyển nhượng diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi trên cho bà Trần Thị Thanh Huyền ở TP Hải Dương. Dù UBND TP Hải Dương đã cử đoàn kiểm tra, xác minh giải quyết. Tuy nhiên, kết luận 472 của UBND TP Hải Dương lại cho rằng, việc người tố cáo cho rằng ông Hán, bà Sau đã chuyển nhượng cho bà Huyền diện tích đất được giao 03 và diện tích đất công ích mà ông Hán, bà Sau thuê thầu của UBND xã nhưng đã hết hạn hợp đồng từ cuối năm 2020 là chưa đủ căn cứ.

Mới đây, ông Nguyễn Xuân Hán khi trao đổi với PV khẳng định, ông đã trình bày với lãnh đạo xã An Thượng về việc đã bán diện tích đất trên cho bà Trần Thị Thanh Huyền 900 triệu đồng và đã nhận 850 triệu đồng. Bà Sau bán 550 triệu đã nhận 500 triệu đồng. Các công trình xây dựng trên diện tích đất này cho bà Huyền là chủ đầu tư. Bà Vũ Thị Sau cũng cho biết, diện tích đất chuyển đổi bà đã bán và các công trình trên đất hiện tại cho người mua đất xây dựng.

Việc chuyển nhượng, mua bán đất nông nghiệp chuyển đổi giữa hộ ông Hán và bà Sau đã được người dân phản ánh sớm đến UBND xã An Thượng. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã không làm rõ được việc chuyển nhượng đất đai trái phép và vi phạm xây dựng trên. Ngay cả đoàn kiểm tra xác minh và Kết luận của Chủ tịch UBND TP Hải Dương cũng cho rằng chưa đủ căn cứ việc chuyển nhượng đất trên dẫn đến xác định không đúng bản chất sự việc và đối tượng và mức độ vi phạm.

Sau 1 năm bị chỉ ra sai phạm, công trình nay mới tháo dỡ. Phần mái che được tháo dỡ. Hình ảnh công trình vi phạm bị tháo dỡ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo làm rõ

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Phương (khu dân cư số 1, xã An Thượng, TP Hải Dương) về nội dung không đồng ý với Kết luận 472 của Chủ tịch UBND TP Hải Dương. Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã giao Thanh tra tỉnh Hải Dương kiểm tra, rà soát sự việc, báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh hướng giải quyết đơn của công dân theo quy định. Theo tìm hiểu, ngày 16/11, đại diện Thanh tra tỉnh Hải Dương đã làm việc với bà Nguyễn Thị Phương về nội dung trên.

Nói về lý do tố cáo Bí thư Đảng ủy xã An Thượng, bà Nguyễn Thị Phương cho biết, bà không nhất trí với kết luận 472 của Chủ tịch UBND TP Hải Dương bởi kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Xuân Thắng –từng là Chủ tịch UBND xã An Thượng, nay là Bí thư Đảng ủy xã An Thượng là không khách quan.

Bà Phương cho rằng, từ khi ông Nguyễn Xuân Thắng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Thượng, tất cả các hoạt động xây dựng vi phạm trong xã đều đã chỉ đạo cương quyết, yêu cầu tháo dỡ nhưng vụ việc bà Huyền mua đất hai hộ ông Hán, bà Sau xây dựng các công trình trái phép thì lại không cương quyết xử lý dù bà đã phản ánh.

Hơn nữa, người dân địa phương như bà còn biết được việc mua bán đất giữa ông Hán, bà Sau với bà Huyền vào khoảng giữa tháng 4/2021 và bà Huyền là người xây dựng các công trình trái phép trên diện tích đất đã nhận chuyển nhượng trên. Bà Huyền cũng là người mua nguyên vật liệu xây dựng, thuê máy xúc để thực hiện việc xây dựng các công trình trái phép, thậm chí, bà Huyền còn thuê ông Hán trông coi, quản lý công trình.

Do đó, người tố cáo cho rằng, kết luận 472 của UBND TP Hải Dương chỉ yêu cầu ông Thắng nghiêm túc rút kinh nghiệm là né tránh xử lý trách nhiệm đối với ông Thắng trong việc quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại địa phương.

Trước đó, tại Kết luận 472, Chủ tịch UBND TP Hải Dương kiến nghị Thành ủy, UBND TP Hải Dương có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Bùi Quang Tuyến, Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng do đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, không phát hiện để có biện pháp xử lý kịp thời đối với vi phạm về trật tự xây dựng của các hộ ông Hán, bà Sau. UBND TP Hải Dương có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bích, khi đó là cán bộ địa chính do không thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ được giao, không báo cáo, báo cáo không trung thực đối với vi phạm của hai hộ ông Hán, bà Sau…

Tuy nhiên, đối với ông Nguyễn Xuân Thắng khi đó là Chủ tịch UBND xã An Thượng chỉ bị nghiêm túc rút kinh nghiệm do chưa có biện pháp kiên quyết yêu cầu các hộ thực hiện tháo dỡ các công trình vi phạm theo chỉ đạo của UBND TP Hải Dương.

Trước sự việc trên, dư luận đề nghị UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo thanh tra cùng các cơ quan chức năng xác minh việc chuyển nhượng mua bán đất nông nghiệp, đất công ích trên. Nếu có căn cứ cần xử lý nghiêm hành vi mua bán, chuyển nhượng đất nông nghiệp chuyển đổi, xử lý dứt điểm các công trình vi phạm. Đồng thời xem xét trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tình trạng mua bán đất nông nghiệp, xây dựng công trình trái phép trên.

